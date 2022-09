Anglie na padáka: kouč před MS pod tlakem, kritika i hvězdy v ohrožení

Tohle je obrat o 180 stupňů. Anglie loni v létě dokráčela po 55 letech do finále EURO a i přes porážku po penaltách 1:2 s Itálií se jí věštila zářivá budoucnost. Trenér Gareth Southgate tehdy poskládal tým s druhým nejnižším věkovým průměrem na turnaji (25,27) a odhadovalo se, že by s ním mohl uspět už na mistrovství světa 2022 v Kataru. Ale momentálně tomu nic nenasvědčuje. Mužstvo v čele s kanonýrem Harrym Kanem má před sebou klíčový zápas - pokud v pátek neporazí v Lize národů Itálii, pravděpodobně nejméně na rok opustí elitu. Kouč i hvězdy týmu jsou pod tlakem, kdo je před šampionátem kvůli chabé formě v ohrožení?

Jako by finále EURO 2020 ve Wembley oba aktéry proklelo. Itálie po evropském triumfu senzačně přišla o účast mezi dvaatřiceti týmy na blížícím se mistrovství světa v Kataru, poražená Anglie bude teď v pátek bojovat o udržení v Lize národů A.

A nenachází se zrovna v ideální pozici. Po čtyřech zápasech je jen s dvěma body na posledním místě, a pokud na milánském San Siru nebude naplno bodovat s v tabulce třetími Italy, její šance na záchranu se výrazně přiblíží k nule.

Skupina 3 je ale pořád dost zamotaná. Kromě „Albionu" může sestup potkat ještě úřadující mistry Evropy, Německo a teoreticky i překvapivě vedoucí Maďarsko, které je před Anglií o pět bodů. Do konce této sezony Ligy národů zbývají už jen dva zápasy.

Southgate a spol. se dostali do krizové situace hlavně kvůli dvěma ostudným porážkám právě s Maďary. Na jejich hrišti padli 0:1, na stadionu Wolverhamptonu dokonce hrozivým výsledkem 0:4. Jediný gól ve čtyřech duelech dal Harry Kane, když se prosadil při remíze 1:1 s Německem. Ostatní střelecky mlčí, naopak defenziva inkasovala hned šestkrát.

Kritika proto rázem zesílila... Jenže i přes to vedení fotbalové asociace trvalo na tom, že reprezentační trenér má jejich důvěru. Fanoušci a média s ním však neměli žádné slitování. „Myslím, že to bylo drsné. Ale někdy to tak prostě dostanete, když jste Angličan," řekl záložník Jack Grealish.

Ani hráč Manchesteru City, který ho v létě 2021 koupil z Aston Villy za 117 milionů eur (asi 2,9 miliardy korun), ale nemá čisté svědomí. Při poslední prohře s Maďary byl kvůli slabé výkonnosti pouze na lavičce.

V této sezoně Premier League navíc v nabitém týmu „Citizens" odehrál jen tři zápasy (v nich 211 minut) a dal jeden gól. „Je zřejmé, že když budu mít na hlavě cenovku, kterou mám, lidé si budou chtít povídat. Je to prostě něco, co musím zvládnout," reagoval na kritiku.

Podobných případů je však v anglické reprezentaci daleko víc. Do doby, než Southgate zveřejní první nominaci na velký turnaj v Kataru, zbývá už jen 27 dní. A podle aktuální situace se zdá, že má problémů až nad hlavu.

Někteří z pilířů základní sestavy na nedávném EURO nyní čelí otázce, jestli si stále zaslouží místo aspoň v 26členné nominaci. Mezi nimi jsou podle Sky Sports jména jako obránci Harry Maguire či Luke Shaw. S klesající formou se potýkají i záložníci Kalvin Phillips, Mason Mount nebo brankář Jordan Pickford.

Ten je jedničkou reprezentace od roku 2018, nyní schází ve výběru kvůli problémům se stehenním svalem. Na jeho pozici se výrazně tlačí Nick Pope, který po letním přestupu září v Newcastlu. V Premier League si o pozornost říkají i Aaron Ramsdale z Arsenalu či Dean Henderson z Nottinghamu.

O prostor v základní sestavě si třeba na úkor Mounta, Declana Rice či Kylea Walkera říkají mladíci jako Phil Foden, Jude Bellingham nebo Reece James.

Na koho Southgate skutečně ukáže a vyladí jeho tým formu na MS v Kataru?

Sestava ve finále EURO 2020

Pickford

Trippier Walker Stones Maguire Shaw

Rice Phillips

Mount Kane Sterling

Hráči v útlumu

Harry Maguire (Manchester United)

obránce

v této ligové sezoně:

3 zápasy/190 minut

0 gólů

0 asistencí

3 žluté karty

0 červených karet

Harry Maguire v anglické reprezentaci • Foto Reuters

Luke Shaw (Manchester United)

obránce

v této ligové sezoně:

2 zápasy/135 minut

0 gólů

0 asistencí

1 žlutá karta

0 červených karet

Luke Shaw (vlevo) během zápasu v Premier League • Foto Reuters

Mason Mount (Chelsea)

záložník

v této ligové sezoně:

6 zápasů/397 minut

0 gólů

0 asistencí

1 žlutá karta

0 červených karet

Mason Mount zatím zaostává za výkony z minulé sezony • Foto Reuters

Hráči na vzestupu

Reece James (Chelsea)

obránce

v této ligové sezoně:

5 zápasů/450 minut

1 gól

1 asistence

3 žluté karty

0 červených karet

Reece James během reprezentačního tréninku • Foto Reuters

Jude Bellingham (Borussia)

záložník

v této ligové sezoně:

7 zápasů/630 minut

0 gólů

0 asistencí

2 žluté karty

0 červených karet

Jude Bellinham během reprezentačního tréninku • Foto Reuters

Phil Foden (Manchester City)

záložník

v této ligové sezoně:

7 zápasů/530 minut

2 góly

2 asistence

1 žlutá karta

0 červených karet