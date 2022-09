Nechutná obhajoba kouče, co znásilňoval atletku: Prožívali jsme štěstí!

Měla nakročeno ke slibné atletické kariéře. Mohla jít ve stopách legendární české oštěpařky Barbory Špotákové (41), ale sny Terezy Vytlačilové (26) se rozplynuly poté, co ji opakovaně znásilnil její vlastní trenér Jaroslav K. Když vše konečně skončilo a došlo na soud, těžko se poslouchala jeho absurdní obhajoba, která hraničí s drzostí.

Už je to více než šest let od soudu s Jaroslavem K., ale u čtení té obhajoby dosud zůstává rozum stát. Někdejší trenér atletiky od května 2011 do července 2014 opakovaně zneužil tehdejší oštěpařku Terezu Vytlačilovou, která se o svém šíleném trápení rozpovídala pro web Bez frází.

Všechno to peklo začalo, když jí bylo 15 let. V březnu 2016 začal soudní proces s obžalovaným. „Nemám pocit, že bych zneužil svého postavení,“ řekl Jaroslav K. ještě před tím, než soud vůbec začal. „Ubezpečovala mne, že chce trénovat jenom se mnou, že jsem její nejlepší kamarád, že chce být jen se mnou. Pak jsme se k sobě přiblížili víc, než bylo zdrávo,“ zněla jeho obhajoba.

Šťastné období? Bylo to peklo

Co Tereza popisuje jako několik let trvající noční můru, o tom mluvil Jaroslav K. jako o šťastném období. Podle jeho slov byli spolu rádi. „Ona mne vždy objala a pak ta blbá mužská ješitnost. Já to samozřejmě opětoval, došlo k hlazení a líbání, zaskočila mne, jak je šťastná,“ líčil svou verzi příběhu. „Prožívali jsme takové období štěstí, bylo nám spolu dobře.“

Vytlačilová ale o těch událostech mluví úplně jinak. Podle jejich slov ji několik let zneužíval, a na závodech například rezervoval pro oba společný pokoj s manželskou postelí.

Jako vrcholná nespravedlnost ovšem působí, jak soud s Jaroslavem K. dopadl. Původně vyfasoval šest let natvrdo, trest mu ale byl po odvolání zmírněn na polovinu a nakonec Tereza zjistila, že za mřížemi seděl jen necelý rok! „Nepřijde mi to vůbec fér vzhledem k tomu, co mi provedl a jak se cítím,“ uvedla ve svém příběhu. A zatímco ona dodnes trpí posttraumatickou stresovou poruchou, viník z celého případu nakonec vyvázl velmi lehce…

Přestože Tereza stále bojuje s následky prožitého traumatu, projevila obrovskou sílu, když se rozhodla o svém osudu po letech promluvit. Chce tím pomoci ostatním, aby našli odvahu podobné jednání nahlásit. Také apeluje na všechny, kteří mají na podobné jednání podezření, aby to nenechali být a snažili si oběti naslouchat a pomoci jí.

Co dělat, pokud jste se stali obětí domácího násilí, sexuálního zneužívání nebo jiného kriminálního jednání? Obraťte se na Bílý kruh bezpečí! Na telefonní lince 116006 vám odborníci poskytnou bezplatnou a zcela diskrétní pomoc.