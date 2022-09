Mistryně světa v krasobruslení šokovala fanoušky: Má na sobě jen brusle!

Patří mezi absolutní špičku ve svém odvětví. Krasobruslařská hvězda Jelizaveta Tuktamyševová (25) je zároveň i populárním sexsymbolem. Ráda a často se nechává fotit v co nejmenším počtu svršků a tentokrát si pro jistotu nevzala vůbec žádný. Jediné co jí zbylo, byly její milované brusle!

Před lety okouzlila publikum, když na známou píseň Toxic od Britney Spearsové předvedla odvážný striptýz přímo na ledě. Několikrát se také objevila na velmi odvážných fotografiích vytvořených přímo pro pánské časopisy. Tuktamyševová se rozhodně za své tělo nestydí a smyslnými momentkami zásobuje i své fanoušky na sociálních sítích.

Právě tam se pochlubila i posledním sexy záběrem. Mistryně světa zapózovala zcela nahá a jediné co jí zakrývalo alespoň část těla, byly její sněhobílé brusle. Pořádně odvážnou fotografii navíc doplnila popiskem „bez komentáře“. To samozřejmě doslova rozpálilo její obdivovatele. „Je to vůbec legální?“ Ptal se v nadsázce jeden z nich. „Královna ledu“ neváhal s honosným titulem další. Jelizaveta prostě ví, jak se zalíbit.