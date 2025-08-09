Adepti na krále produktivity: symbol Baníku, snajpr, mašina i překvapivá jména
Odchodem Pavla Šulce přišla fotbalová Chance Ligy o krále produktivity, trůn je volný. Kdo se ho ujme? Největšími favority jsou Lukáš Haraslín a Vasil Kušej, ale co další? Nabízí se členové sparťanského trojzubce či ofenzivní esa Slavie. Ve hře jsou i kapitán Plzně nebo symbol Baníku.
Albion Rrahmani (24)
Sparta Praha
- Zápasy: 3
- Minuty: 195
- Góly: 2
- Asistence: 0
Kosovský snajpr je zatím čtvrtým v pořadí sparťanských útočníků, přesto je zřejmé, že bude góly sypat. Je velmi silný v kombinaci – a především nastavený lépe než v minulé sezoně.
Matěj Vydra (33)
Viktoria Plzeň
- Zápasy: 2
- Minuty: 168
- Góly: 3
- Asistence: 0
Kapitán Plzně začal ve velkém stylu. Místo má jisté, kvality vyzkoušené i v Premier League. Uvidí se, zda ho nezastaví odchod Pavla Šulce na vysněné angažmá.
Jan Kuchta (28)
Sparta Praha
- Zápasy: 3
- Minuty: 238
- Góly: 2
- Asistence: 1
Sparta vypadá na začátku sezony mnohem silnější, Kuchta je pro Briana Priskeho jedničkou na hrot. K tomu tým prostě čeká body od útočníků, nižší řady v produktivitě zaostávají.
Matěj Šín (21)
Baník Ostrava
- Zápasy: 2
- Minuty: 158
- Góly: 0
- Asistence: 0
Básník Ewerton je pryč, Erik Prekop na hrotu je zejména drsňák a bojovník. Baník ale potřebuje i čísla, která by měl dodat pořád ještě mladičký symbol Ostravy.
Veljko Birmančevič (27)
Sparta Praha
- Zápasy: 1
- Minuty: 51
- Góly: 0
- Asistence: 0
Král předminulé sezony se vrací, trojzubec je opět připraven. Na druhou stranu se na něj tlačí Albion Rrahmani. „Birma“ má však výhodu, že není „jen“ střelec, ale i nahrávač.
Tomáš Chorý (30)
Slavia Praha
- Zápasy: 3
- Minuty: 227
- Góly: 1
- Asistence: 0
Nikdy nebyl na úplné špici produktivity, přesto do žebříčku patří. Uvidí se, jak s jeho postavením zamává trest, který dostal za šílenost na Slovácku. Ale pozor, kope penalty!
Lukáš Provod (28)
Slavia Praha
- Zápasy: 3
- Minuty: 270
- Góly: 1
- Asistence: 0
Slávistická mašina prostě bude sbírat body, je to logické, pochopitelné, jasné. Provod je hvězda, tahoun, na druhou stranu nikdy produktivně úplně nesršel. Vloni zapsal 4+12.
Alexis Alégué (28)
FK Jablonec
- Zápasy: 3
- Minuty: 267
- Góly: 1
- Asistence: 0
Šikula a rychlík, který z pravého křídla nastřádal v minulé sezoně jedenáct bodů, by měl ještě více vyletět. Vždyť má minulost v Ligue 1! Navíc Jablonec, zdá se, nebrzdí.
Michal Hlavatý (27)
Slovan Liberec
- Zápasy: 3
- Minuty: 262
- Góly: 1
- Asistence: 2
V Pardubicích herně válel, v Liberci to pořád není tak silné, jak se čekalo. Jenže čísla mu naskakují, což se na východě Čech tolik nedělo. Pořád by měl být v merku velkých klubů…
Tomáš Ladra (28)
Viktoria Plzeň
- Zápasy: 2
- Minuty: 154
- Góly: 0
- Asistence: 2
V Mladé Boleslavi v minulém ročníku napočítal jedenáct bodů třeba jako Adam Vlkanova či Matěj Šín. Plzeň je silnější, on navíc dostal na starost standardní situace.