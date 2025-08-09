Předplatné

Adepti na krále produktivity: symbol Baníku, snajpr, mašina i překvapivá jména

Kdo by se mohl stát novým králem produktivity v Chance Lize?
Kdo by se mohl stát novým králem produktivity v Chance Lize?Zdroj: Koláž iSport.cz
Jiří Fejgl
Chance Liga
Odchodem Pavla Šulce přišla fotbalová Chance Ligy o krále produktivity, trůn je volný. Kdo se ho ujme? Největšími favority jsou Lukáš Haraslín a Vasil Kušej, ale co další? Nabízí se členové sparťanského trojzubce či ofenzivní esa Slavie. Ve hře jsou i kapitán Plzně nebo symbol Baníku.

Albion Rrahmani (24)

Sparta Praha

  • Zápasy: 3
  • Minuty: 195
  • Góly: 2
  • Asistence: 0

Kosovský snajpr je zatím čtvrtým v pořadí sparťanských útočníků, přesto je zřejmé, že bude góly sypat. Je velmi silný v kombinaci – a především nastavený lépe než v minulé sezoně.

Matěj Vydra (33)

Viktoria Plzeň

  • Zápasy: 2
  • Minuty: 168
  • Góly: 3
  • Asistence: 0

Kapitán Plzně začal ve velkém stylu. Místo má jisté, kvality vyzkoušené i v Premier League. Uvidí se, zda ho nezastaví odchod Pavla Šulce na vysněné angažmá.

Jan Kuchta (28)

Sparta Praha

  • Zápasy: 3
  • Minuty: 238
  • Góly: 2
  • Asistence: 1

Sparta vypadá na začátku sezony mnohem silnější, Kuchta je pro Briana Priskeho jedničkou na hrot. K tomu tým prostě čeká body od útočníků, nižší řady v produktivitě zaostávají.

Matěj Šín (21)

Baník Ostrava

  • Zápasy: 2
  • Minuty: 158
  • Góly: 0
  • Asistence: 0

Básník Ewerton je pryč, Erik Prekop na hrotu je zejména drsňák a bojovník. Baník ale potřebuje i čísla, která by měl dodat pořád ještě mladičký symbol Ostravy.

Veljko Birmančevič (27)

Sparta Praha

  • Zápasy: 1
  • Minuty: 51
  • Góly: 0
  • Asistence: 0

Král předminulé sezony se vrací, trojzubec je opět připraven. Na druhou stranu se na něj tlačí Albion Rrahmani. „Birma“ má však výhodu, že není „jen“ střelec, ale i nahrávač.

Tomáš Chorý (30)

Slavia Praha

  • Zápasy: 3
  • Minuty: 227
  • Góly: 1
  • Asistence: 0

Nikdy nebyl na úplné špici produktivity, přesto do žebříčku patří. Uvidí se, jak s jeho postavením zamává trest, který dostal za šílenost na Slovácku. Ale pozor, kope penalty!

Lukáš Provod (28)

Slavia Praha

  • Zápasy: 3
  • Minuty: 270
  • Góly: 1
  • Asistence: 0

Slávistická mašina prostě bude sbírat body, je to logické, pochopitelné, jasné. Provod je hvězda, tahoun, na druhou stranu nikdy produktivně úplně nesršel. Vloni zapsal 4+12.

Alexis Alégué (28)

FK Jablonec

  • Zápasy: 3
  • Minuty: 267
  • Góly: 1
  • Asistence: 0

Šikula a rychlík, který z pravého křídla nastřádal v minulé sezoně jedenáct bodů, by měl ještě více vyletět. Vždyť má minulost v Ligue 1! Navíc Jablonec, zdá se, nebrzdí.

Michal Hlavatý (27)

Slovan Liberec

  • Zápasy: 3
  • Minuty: 262
  • Góly: 1
  • Asistence: 2

V Pardubicích herně válel, v Liberci to pořád není tak silné, jak se čekalo. Jenže čísla mu naskakují, což se na východě Čech tolik nedělo. Pořád by měl být v merku velkých klubů…

Tomáš Ladra (28)

Viktoria Plzeň

  • Zápasy: 2
  • Minuty: 154
  • Góly: 0
  • Asistence: 2

V Mladé Boleslavi v minulém ročníku napočítal jedenáct bodů třeba jako Adam Vlkanova či Matěj Šín. Plzeň je silnější, on navíc dostal na starost standardní situace.

