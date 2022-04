Chanel přestal prodávat své zboží Rusům: Ponížená Pljuščenkova žena zuří!

Obrovské pobouření vzbudil poslední krok luxusního módního domu Chanel u Jany Rudkovské (47). Manželka legendárního krasobruslaře Jevgenije Pljuščenka (39) je naprosto šokována zavedeným omezením pro ruské zákazníky a svým fanouškům dokonce napsala, že se cítí ponížena. Věrná zákaznice tak nejspíš nadobro zanevřela na jednu ze svých oblíbených značek.

Přísné omezení potvrzuje řada ruských blogerů. Ti uvádějí, že oficiální prodejny Chanel v zahraničí odmítají prodávat své výrobky ruským občanům. Uvnitř butikové sítě navíc existuje vyhláška, která nutí zákazníky Chanel podepsat zákaz vývozu výrobků této módní značky zakoupených v zahraničí do Ruské federace.

Právě to znechutilo Rudkovskou, která si v luxusu libuje a ráda za něj utrácí. „Pro mě, jako pro člověka, který nakupuje zboží Chanel a Chanel Haute Couture více než 20 let a také seděl na jejich přehlídkách v 1. řadě, je toto šok! Pro člověka, který tam za ta léta utratil více než 1 milion eur, je to dokonce nějak ponižující,“ rozohnila se na sociální síti Telegram.

Sdílela přitom osobní zkušenost své známé, která zažila sankce na vlastní kůži. Ta je popsala i s fotografií omezujícího dokumentu. „Můžete si koupit tuto tašku jedině v případě, že nám podepíšete dokument, kde se zavazujete, že ji neodvezete do Ruska,“ tlumočila postoj prodejce z luxusního butiku, který jí předložil oficiální nařízení k podpisu.