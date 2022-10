Messi dostal ve Francii kartáč: Přepychovým tryskáčem škodí planetě!

Lionel Messi je většinou fanoušků PSG vnímán téměř za druhého boha. Ukazuje se ale, že ani bůh není nedotknutelný. Francouze teď rozpálil do běla Argentincův tryskáč, který Messi během léta pořádně provětral. Deník L'Équipe dokonce spočítal, že jeho nebeský koráb spotřeboval tolik uhlíkových emisí, že obyčejné Francouz by k podobné hodnotě dospěl zhruba za 150 let!

Francouzský deník si dal tu práci a sestavil seznam letů, které Messi v letních měsících podnikl. Mezi 1. červnem a 31. srpnem svůj luxusní tryskáč provětral dohromady 52krát. A nejčastěji k cestám do své rodné země.

Na seznamu cílových destinací se objevily ale také trasy do USA, konkrétně Miami a New Yorku. Vedle toho zavítal také do Barcelony, tedy do města, které v má v jeho srdci stále místo skrze fotbalovou minulost, která Messiho s tímto katalánským městem pojí.

Francouzi označili tento způsob cestování jako devastující pro klima. Je ale pravdou, že fotbalová superstar tráví čas v oblacích v pořádném luxusu. Hodnota jeho tryskáče se odhaduje na 375 milionů korun a pro hráče PSG byl navíc speciálně vyroben firmou v rodné Argentině.

Messi má na palubě k dispozici kuchyň, dvě koupelny a dohromady šestnáct sedaček, které může rozložit na lůžka. Na křídlech tryskáče nechybí ani ikonické číslo 10, se kterým je Messi neodmyslitelné spjatý. Schody pak zdobí jména jej samého, manželky a také všech tří synů.