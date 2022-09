Výhra a omluva za vtip o ekologii. Trenér PSG: Už se nesmí ani žertovat

Trenér fotbalistů Paris St. Germain Christophe Galtier se omluvil za nevhodný vtip o klimatické situaci. Kouč po úterní výhře 2:1 nad Juventusem v Lize mistrů prohlásil, že on i klub berou ochranu životního prostředí velmi vážně.

Galtier totiž na pondělní tiskové konferenci dostal otázku, proč pařížský celek k sobotnímu utkání domácí soutěže letěl, když cesta „ekologičtějším“ vlakem by mu zabrala ani ne dvě hodiny.

Na to kouč zareagoval, že už to řešil s vedením a příště k utkání pojedou na kolečkové plachetnici. To se však setkalo s velkou nelibostí nejen u veřejnosti, ale i u předních politických představitelů včetně francouzské ministryně sportu.

Galtier se proto po úterním vstupu do základní skupiny Ligy mistrů omluvil. „Věřte mi, že problémy, které má naše planeta s klimatem, sleduji. Vím, že musíme být zodpovědní, a ví to i hráči i klub,“ řekl šestapadesátiletý trenér v rozhovoru pro Canal+.

„Byl to špatný vtip a uvědomil jsem si to v podstatě okamžitě. Nicméně ani to však nemění nic na tom, že jsem se přesvědčil o tom, že žijeme ve Franci, kde už se nesmí ani žertovat,“ dodal.