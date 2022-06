PSG mění trenéra. Zidane mimo hru, Messi zůstává a Neymar do Barcy?

Christophe Galtier by se měl stát novým koučem PSG • Reuters

Nasser Al-Khelaifi a Kylian Mbappé pózují poté, co hvězda PSG podepsala novou smlouvu • Reuters

Christophe Galtier by se měl stát novým koučem PSG • Reuters

Christophe Galtier by se měl stát novým koučem PSG • Reuters

Vitrína se štítkem Ligy mistrů stále zeje prázdnotou. Peníze nejsou všechno. Pro Paris Saint-Germain tohle úskalí platí dvojnásob. Klub, jehož kasička nemá dno, každý rok hlásí jediný cíl – ovládnout nejprestižnější klubovou trofej. Stále marně. Poslední selhání odnesl vyhazovem sportovní ředitel Leonardo a následovat ho bude brzy i kouč Mauricio Pochettino, jenž dostane na rozloučenou tučný šek. Na jeho místo nedosedne dříve avizovaný Zinedine Zidane. Prezident PSG potvrdil jiné jméno a také to, že Lionel Messi zůstává. Na odchodu má být ale Neymar…

Kdyby mohli, ušatý pohár by si koupili. V PSG jsou doslova posedlí triumfem v Lize mistrů. Jenže k jeho pozvednutí musíte dokráčet sportovní cestou. Zlatá stezka vydlážděná bezedným bohatstvím ale stále nevede k vytouženému cíli.

V roce 2017 si francouzský celek pořídil Neymara. Brazilský kouzelník se vydal na misi – dostat fotbalový grál pod Eiffelovu věž. Jeho expedice trvá už pět let. Bez úspěchu. A proto se začalo šuškat, že vedení s ním ztratilo trpělivost, byť před rokem v květnu prodloužil smlouvu až do roku 2025.

„Jestli bude Neymar součástí nového projektu PSG? O tom nemůžu mluvit. Někteří hráči přijdou a jiní odejdou. Ale všechno bude diskrétní,“ přiživil spekulace Nasser Al-Khelaifi, prezident klubu.

Jeho slov se okamžitě chytla španělská média. Různé na sobě nezávislé zdroje se shodují, že Paris Saint-Germain se chce Neymara zbavit. Údajně měl být předhozen Barceloně za 43 milionů liber (1,25 miliardy korun). Ve hře je i hostování.

V hlavním městě Francie naopak definitivně zůstává Lionel Messi. „V příští sezoně ho uvidíme v jeho nejlepší možné verzi vůbec,“ pronesl Al-Khelaifi. „V posledním ročníku to pro něj nebylo snadné. Po více než dvaceti letech opustil Barcelonu. Přišel do nové země i ligy. Do jiného týmu. Musel si zvykat na odlišnou kulturu,“ vypočítal důvody slabší formy držitele sedmi Zlatých míčů.

PSG sice ovládlo francouzskou ligu, což představuje povinnost, jenže s Ligou mistrů se rozloučilo už v osmifinále. Sezona se tedy hodnotí neúspěšně. Hlavní cíl nebyl naplněn. Vyhazovem to odskákal sportovní ředitel Leonardo, jehož nahradil Luis Campos. Kufry balí i Mauricio Pochettino. Deportace argentinského trenéra vyjde klub na 17 milionů liber (493 milionů).

S horkým křeslem v Parku princů se dlouho skloňoval Zinedine Zidane. „Nikdy jsme spolu nemluvili,“ odkryl karty Al-Khelaifi. „Máme seznam s jinými jmény,“ dodal.

Nejžhavějším kandidátem je Christophe Galtier, jenž je ale smluvně vázán v Nice. „Ano, jednáme o něm. To není tajemství. Věřím, že se co nejrychleji dohodneme,“ líčil prezident PSG.

Galtier vedl osm roků Saint-Étienne, poté se přesunul do Lille, kde s podceňovaným kádrem v ročníku 2020/21 ovládl Ligue 1. Na druhé místo odsunul právě Paris Saint-Germain. Poslední sezonu koučoval Nice, které dovedl na pátou pozici.

Nyní před ním stojí životní výzva. Pokud vše dopadne a převezme vládu nad Parkem princů, ukočíruje hvězdně nabitý kádr s Mbappém a Messim? To není úkol pro bažanty. Pětapadesátiletý kouč disponuje solidním renomé. Bude rodák z Marseille tím, kdo dovede PSG k ušatému poháru?