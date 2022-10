Ledecká ve víru čar a kouzel: Vydala se do Bradavic!

Umí si spravit chuť! Na letošní průběh léta nebude Ester Ledecká kvůli zlomenině nosu a následně operaci vzpomínat nejspíš úplně s úsměvem. Od té doby už naštěstí utekla spousta času a teď navíc slavná šampionka podnikla výlet, který by spravil náladu každému fanouškovi Harryho Pottera. Česká kouzelnice ze sjezdovky totiž vyrazila rovnou do Bradavic! eská královna zimních sportů podnikla výlet, který ji fanoušci Harryho Pottera mohou jen tiše závidět. Sama Ester Ledecká na trati působí jako kouzelnice a tak její výlet do Bradavic, kam se vypravila, musel být trochu jako cestou

Ester se obrázky z pohádkového výletu do studia Warner Bros v Londýně pochlubila fanouškům na sociálních sítích. Kromě fotky z peronu, kde včas našla nástupiště »9 a 3/4« ukázala také fotky rovnou z Bradavic. Během své návštěvy se stihla vyfotit s Ohnivým pohárem a také v legendární Příčné ulici.

„Moje další cesta do Bradavic. Here we go again Hogwards!“ psala Ledecká nadšeně ke svým fotografiím, kterými zprostředkovala návštěvu kouzelného místa i svým fanouškům.

„Tam se letos jede pohár?“ zavtipkoval jeden z fanoušků u příspěvku. Další zase litoval, že česká šampionka nevyrazila na návštěvu studia o pár dní dřív, kdy tam byl také.