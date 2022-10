Antoš o Jágrově konci: Skvělá zpráva, měl to udělat už dřív!

Pro řadu sportovních fanoušků platí Jaromír Jágr za hokejového boha. Bývalý hráč a komentátor Milan Antoš si ale při vyjadřování o tuzemské legendě nikdy nebral servítky a ve svém blogu naprosto od srdce okomentoval Jágrovo pohrávání si s ukončením kariéry. „Měl to udělat už po minulé sezóně!“ myslí si Antoš.

Bývalý hokejista ve svých komentářích, které vycházejí na webu Sport.cz pod názvem »Antošova břitva« komentuje dění v českém hokeji. V tom je nyní nejžhavějším tématem Jaromír Jágr, který koncem minulého týdne připustil, že už se na led nevrátí. A zatímco jeho fanoušci už se pomalu připravují na salvy slz až legendární 68 pověsí brusle na hřebík, podle Antoše jde o výbornou zprávu.

„Pro všechny jeho fanoušky to není úplně dobrá novina, na druhou stranu to může být skvělá zpráva pro hokejové Kladno. Rytíři konečně budou mít šéfa, který se bude naplno soustřeďovat jen na vedení klubu,“ myslí si Antoš.

Jedna z tváři ČT Sport ve svém komentáři připomněla, že kromě Litvínova je právě Kladno místem, které vychovalo nejvíce hráčů pro NHL. „Byl bych rád, kdyby druhá část Jágrovy kariéry; ta manažersko-majitelská; byla hodně úspěšná. Aby klub znovu vrátil tam, kde kdysi byl, ale teď už tam není. To je jeho hlavní úkol do budoucna,“ soudí bývalý hokejista, který se ve svém textu ponořil také do myšlenek české legendy.

Podle něj si rodák z Kladna začíná uvědomovat, že návrat na led je dost složitý, jelikož dlouho nehrál a návrat do duelů je v jeho věku hodně bolestivý.

„Bohužel si myslím, že kariéru měl ukončit už po minulé sezoně, kdy byl ještě v plné síle. Aby to bylo s plnou reklamou a se vším, co k rozlučce patří,“ poznamenal Antoš s dovětkem, že je citelný rozdíl mezi rozlučkou po půl roce od posledního odehraného duelu a tím, když všichni dopředu vědí, že jde o poslední utkání.

Sám by mu přál, aby mohl dát sbohem ještě jedním zápasem a rozloučil se jako legendární hráč, který hokejem proslavil Česko a vyprodával stadiony. Zavzpomínal i na časy, kdy hrál v O2 aréně v dresu Slavie a ve chvíli, kdy se vědělo, že přijede Jágr s Kladnem, bylo vyprodáno.

„Zamýšlel jsem se nad tím, jestli z Jágra v neděli nemluvila frustrace z prohry v Boleslavi. Nevím, jestli pro něj má smysl hrát v padesáti, a hlavně jestli je pro klub přínosem. Chápu, že když třeba osm hodin denně jako majitel řeší problémy se zimákem, hráči a další věci, je fakt složitý si udělat čas ještě na trénink. Fakt to není legrace,“ uznal Antoš.