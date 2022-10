Jágr připustil konec hráčské kariéry: Postrádám chuť, čas a motivaci...

Jasná záležitost. Náruživá Mladá Boleslav to v nedělním odpoledne řádně osolila Kladnu, které prvně v sezoně a dost rychle zjistilo, že nebude mít nárok. Do této doby Rytíři sympaticky stačili všem, až nyní narazili na perfektně naladěného bruslivého soka, s nímž padli 0:4. Jaromír Jágr dohlížel na své hráče v kožené bundě a z prvního patra střídačky. Cestou z kabiny domů se ochotně zastavil, aby povyprávěl. O Kladnu, ale hlavně o sobě. Dal najevo, že jeho comeback na led je ve hvězdách a v nejbližší době nereálný. „Chybí mi chuť i motivace,“ prohlásil.

V Mladé Boleslavi jste jasně rupli, ale jinak sezona v kladenském podání probíhá nad očekávání, ne?

„Dostali jsme tu lekci, Boleslav byla o hodně lepší, nedala nám absolutně šanci. Domácí byli prvním týmem, který nás od začátku zápasu přehrál. Prohrávali jsme 0:1, ve druhé třetině jsme tam měli šanci na vyrovnání, ale to by bylo nespravedlivý… Z mého pohledu proti nám hrál nejlepší tým, proti kterému jsme zatím nastoupili. Dominovali celý zápas, nebylo to vůbec o náhodě. Disponují dobrými hráči, bruslivými, mají to dobře poskládaný. Jejich největší devizou je výborný pohyb. My doma máme jiné hřiště, pro nás je složitější hrát venku.“

Kladno se pod takovým tlakem jako v prvním dějství ještě neocitlo, na střely prohrálo 4:20… Není to moc?

„Já nechci říkat, že to byl jejich den, předtím jsem Boleslav hrát neviděl. Každopádně byli lepší ve všem.“

Může být Mladá Boleslav v lecčems inspirací pro vás? Nemá nákladné hráče a ždíme z nich maximum možného.

„No, nevím, jestli jste to dobře nazval. My rozhodně půlmilionové hráče nemáme.“ (usmívá se)

To Boleslav také ne.

„Já myslím, že byste tam nějaké našli. Samozřejmě, že ne všechny. Jejich rozpočet se ale nedá s naším srovnávat, my za sebou nemáme Škodovku.“

Na led se nehrnete, nepřijdete si už víc jako kouč než hráč s přibývajícím časem, stráveným na střídačce?

„Já jsem hlavně majitel, což je něco jiného než být trenérem. Asi máme strukturu jinou než jiné týmy. Ale každý se určitým způsobem snaží pomoci.“

Jak dlouho na střídačce vydržíte? Neblíží se váš návrat na led?

„To se určitě neblíží. Abych byl upřímný, ani nemám chuť se vracet. Kdyby se konal Winter Classic, který jsem slíbil, asi bych se musel přinutit jít hrát. Jinak mě to netáhne zpátky. Popravdě, nemám motivaci, nemám chuť.“

Nechybí vám hraní?

„Vůbec. Hokej mám rád, ale je to dřina. Po fyzické stránce hodně náročný. Na zimáku strávím mnohem víc času než dřív především kvůli organizačním věcem. Před sezonou jsme byli trochu ve stresu, museli jsme řešit spoustu záležitostí, abychom vůbec zvládli první zápas. I kdybych nebyl majitelem a měl na práci jenom hokej, i tak bych měl problémy hraní a trénování zvládnout. Jenom se soustředit na hokej. Takhle je to víceméně nemožný. Nebo bych se musel úplně přestat věnovat klubu, o čemž si nemyslím, že by pomohlo.“

Nezbývá vám koncentrace a energie v hlavě na comeback?

„Těžko se to vysvětluje. V mých letech hrát na nějaké úrovni je náročný. Připravit se, motivovat. Nemluvě o nutnosti odpočinku. Díky strávenému času na zimáku a při jednáních mezi devátou a druhou odpolední nemám čas řešit sebe. Jít pak unavenej trénovat, to bych fyzicky nedal.“

Je pravděpodobnější, že už nebudete vůbec hrát?

„Je to možný. Jak říkám, uvidím, jak to dopadne s Winter Classic. Třeba by mě to nakoplo, ale momentálně nemám ani chuť.“

Vnímám to správně v tom smyslu, že vaše odpovědnost vůči klubu je tak zásadní, že vám nedovolí myslet sám na sebe a důležitější záležitosti házet stranou?

„Samozřejmě. Stoprocentně. Třeba loni jsem měl pocit, že po hokejové stránce můžu klukům pomoci, cítil jsem odpovědnost po sportovní stránce. Teď to necítím. Teď vím, že i kdybych dělal maximum, nevešel bych se ani do čtyř lajn. My nemáme špatné hráče. Abych se dostal do sestavy, musel bych hodně máknout. A možná bych to ani nezvládnul.“

A kdyby přece?

„Musel bych toho hodně obětovat. Stravou, regenerací, tréninkem.“

Jste k sobě maximálně upřímný.

„Vždycky jsem se snažil být. Když jsem hrál, míval jsem pocit, že to dávám a zvládám. Teď vím, že bych to nedokázal. Musel bych být skutečně extrémní v tom, že si řeknu, že to zkusím. Ale nevím, jestli mi to momentálně dává smysl.“

