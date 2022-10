Plekanec: Věřím, že Jágr ještě naskočí. Slušela by mu rozlučka v O2 areně

Nedělním prohlášením způsobil slušné haló. Jaromír Jágr po duelu v Mladé Boleslavi dal v rozhovoru pro Sport a ČTK najevo, že ho k návratu do kladenské sestavy nic netáhne a konec kariéry je prakticky na spadnutí. „Nemám chuť, motivaci ani čas,“ vyhlásil přesvědčivě. Tomáš Plekanec věří v jiné než tiché sbohem. „Slušela by mu rozlučka ve vyprodané O2 areně,“ myslí si Jágrův blízký parťák.

Dokážete si představit sám sebe v padesáti, jak na ledě bojujete i s o třicet let mladšími hráči?

„Vůbec si to nedokážu představit. V mém případě hrát hokej v padesáti nepřichází v úvahu, leda si to někde strčit s kamarády. To jo, rozhodně však ne na nejvyšší úrovni. V tolika letech nemůžete mít sílu držet krok s mladými kluky. Do velké míry je to dané rodinou, pokud vychováváte děti, schází vám čas na odpočinek. Netvrdím, že péče o děti omezuje, ale v tomhle věku je každá naspořená energie znát.“

Chápete naprosto Jágrovo vyjádření, že už to na návrat nevidí a neshledává ani volné místo v kladenské sestavě?

„Chápu. Nejhorší je, pokud z kolotoče vypadnete. Kdyby z něj Jarda nevyskočil, jsem si jistý, že by ze sebe ještě něco vymáčkl. Takhle se do toho strašně blbě naskakuje.“

162 Před tolika dny Jaromír Jágr odehrál poslední mistrovské utkání – v baráži o extraligu s Jihlavou.

Chybí osmašedesátka ve hře?

„Jeho největší plus je v tom, že se vždycky dokázal přizpůsobit vývoji hokeje. V jakémkoli věku. V tom je přímo mistr. Vždy správně odhadne, co je jeho silná stránka a do čeho se pouštět nemá smysl. Extra výbušnost v sobě logicky nemá, ale stále má co nabídnout a čím přispět.“

Kde vidíte Jágra v rámci rozlučky s kariérou? Na ledě při mistráku, anebo v civilu uprostřed kluziště?