Cibulková o druhém těhotenství: Co si nedokáže odpustit?

Slovenská tenistka Dominika Cibulková (33) před nedávnem oznámila, že se její rodina brzy rozroste. K synovi Kubovi přibude sourozenec, kterého teď šampionka Turnaje mistryň nosí pod srdcem. S fanoušky se teď rodačka z Bratislavy podělila o pocity z druhého těhotenství, jak plánuje zatočit s přebytečnými kily po porodu a také co si během požehnaného stavu něj nedokáže odpustit.

„Upřímně jsem toto těhotenství pojala trochu jinak než to první, hlavně co se týče pohybu. Od začátku těhotenství jsem se nevzdala kardia, ale naopak mě to více motivuje. Řekla jsem si, že 3krát až 4krát týdně hodinu denně by bylo dobré, abych se hýbala, protože při prvním těhotenství jsem nehnula ani prstem a pak jsem to cítila,“ přiznala Cibulková u obrázkům z posilovny, který sdílela na sociálních sítích. Druhé miminko čeká se svým manželem Michalem Navarou.

„Nepatřím k ženám, které se po porodu trápí nadváhou, tím jak vypadají a chtějí se co nejrychleji dostat na svou váhu. Já měla váhu prvních 8 měsíců, kdy jsem kojila Jakuba, opravdu na háku a nepotřebovala jsem potlesk okolí, abych měla dobrý pocit z toho, jak jsem rychle zhubla. Protože pro mě bylo nejdůležitější Jakuba dobře nakrmit a nic jiného mě nezajímalo. Proto ROZHODNĚ nepatřím mezi ženy, které kojením hubnou,“ zmínila bývalá tenisová šampionka, do které se »hejtři« kvůli váze často strefují.

„Naopak, a když slyším někoho říkat, že po kojení zhubneš, vstávají mi vlasy, protože já ne a závidím to (v dobrém slova smyslu, samozřejmě. Anebo taky ne, haha) všem ženám, které to tak mají a dokonce i těm, které hubnou čistě procházkami s kočárkem,“ naznačila Cibulková, že tímhle směrem její cesta rozhodně nevede. Naopak k dobré postavě potřebuje odvést těžkou práci v posilovně.

„Asi rok po porodu jsem na sobě začala pracovat a do půl roku jsem byla zpět. Každá jsme jiná a jedinečná, každá máme jiné břicho, jinou postavu, jiné spalování, některé z nás vypadají v 5. měsíci jako před porodem a některé z nás nemají ani viditelné bříško a myslím, že v civilizovaném světě bychom to měli všichni akceptovat a nechat na každém, jakou má váhu, bříško a podobně,“ myslí si slovenská tenisová hvězda.

„Ale píšu to proto, že jsem zvědavá, jaký to na mě bude mít vliv a pak bych chtěla porovnat první »líné« těhotenství a tohle druhé »aktivní«. Samozřejmě, že strava je polovina úspěchu, ale já si občasnou pizzu, dort nebo zmrzlinu odepřít nemůžu a upřímně ani nechci. Snažím se jíst zdravější »svačinky« a určitě to nebude večerní vaření krupicové bábovky a »vajíčko« zmrzliny každý večer jako dřív,“ prozradila své občasné zhřešení nad jídlem.