Ze dna na vrchol. Byla jsem ve sra..., nevěřila bych, líčila Krejčíková

Zápas začal v půl třetí odpoledne, vítězka pak diváky zdravila slovy dobrý večer. Mimořádně dramatické finále v Ostravar areně se natáhlo na tři a čtvrt hodiny. Po celou dobu si souboj vítězky loňského Roland Garros s úřadující světovou jedničkou užívaly zaplněné tribuny. „Předváděly jsme neskutečný zápas, bylo to nádherné,“ prohlásila Barbora Krejčíková v rozhovoru pro O2 TV Sport. „Když na vás přijde tolik lidí, je to neskutečný pocit. V hlavě vám proběhne celý tenisový život. Obě jsme od malička snily o tom, hrát takové zápasy. A teď se to děje. Předvádíme nejlepší tenis, lidi to baví a dělá jim to radost, což je nejdůležitější,“ cenila si.

Stejně jako v semifinále s Jelenou Rybakinovou musela otáčet a sáhnout si na dno. V první sadě stíhací jízda Krejčíkové skončila porážkou 5:7, druhou ovládla domácí hráčka v tiebreaku 7:4, když proměnila až čtvrtý setbol.

Další dramatické chvíle Krejčíková ustála v závěrečném gamu celého zápasu, kdy podávala na vítězství. „Hodně zápasů jsem vybojovala a otočila, v koncovkách byla mentálně silná,“ pochvalovala si. Rodačka z Ivančic proměnila až šestý mečbol – svým sedmým esem. Stala se teprve druhou českou přemožitelkou Šwiatekové.

Polka se až do neděle pyšnila bilancí 21 vítězných setů v řadě a bilancí 10:1 v zápasech o titul. Finále turnaje WTA ztratila po dlouhých třech letech dominance. Na rodačku z Varšavy, trojnásobnou grandslamovou vítězku, během ceremoniálu dolehly emoce a utírala si slzy. „Chtěla bych vám poděkovat, že jste za mnou přijeli,“ řekla v polštině fanouškům. Veškeré prize money první hráčka světa věnuje na charitativní účely.

Krejčíková si po triumfu v Tallinnu připsala pátý titul kariéry, po grandslamové Paříži zřejmě ten nejcennější.

„Mám obrovskou radost, rozhodoval opravdu jeden míč. Jsem ráda, že jsem to před domácím publikem vybojovala,“ oddechovala Krejčíková.

Po nevydařené sezoně se dočkala na podzim obrovské satisfakce. „Kdyby mi to řekl někdo dva týdny zpátky, kdy jsem byla s prominutím ve sra…, tak bych tomu nevěřila. Teď jsem tady, mám dva vyhrané turnaje a je to úžasný pocit,“ prohlásila. „Po zranění se mi nedařilo hlavně v singlu, byla jsem z toho hodně smutná. Teď se vše konečně sešlo a zase začínám předvádět dobrý tenis. Těším se, že na to budu dál navazovat,“ dodala.

Krejčíková se ve světovém žebříčku posune na 14. místo. Stala se první českou vítězkou v Ostravě - před dvěma lety triumfovala Aryna Sabalenková z Běloruska, vloni Estonka Anett Kontaveitová.