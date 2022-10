Kouč vítěze Pardubické: Mr Spex je velké děcko, co by chtěl trénovat každý

V kvalifikacích nezáří, ale ve Velké pardubické ukazuje srdce i schopnosti. Osmiletý hnědák Mr Spex ze stáje Lokotrans byl před rokem ve vrcholové steeplechase s Janem Kratochvílem třetí, teď už byl s Lukášem Matuským nejlepší. „Je mu osm let, ale v mých očích je to pořád takové velké děcko,“ usmíval se trenér Luboš Urbánek, který má koně v tréninku od jeho dvou let. „Takového by chtěl trénovat asi každý.“

Mr Spex je odchovance německého hřebčína Gestüt Wieseldorner Hof. Karel Jalový, majitel stáje Lokotrans, ho před šesti lety pořídil na dražbě. „Na které jsem nebyl a nikdy jsem ho neviděl,“ usmíval se Jalový po vítězství ve Velké pardubické. „To je kouzlo dražeb. Jel tam Zdena Koplík. Říkal jsem mu - hele Zdeno, jestli bude do deseti tisíc eur, tak mi ho kup.“

Roli hrálo i to, že růžové barvy stáje Lokotrans v minulosti nosíval i Mr Spexův polobratr Maltamo. „Vyhrál tady v Pardubicích jeden dostih, byl v tréninku u pana Váni a Mr Spexe jsem koupil, protože se mi líbila jejich máma (Malatesta),“ vzpomínal Jalový. „Naslepo. Zhruba za deset tisíc euro, nepamatuji přesně. Tak nějak to bylo, ne Luboši?“

Trenér Urbánek se pousmál a majitele poupravil, že stál osm a půl tisíce euro. „Tak osm a půl, trenér mě opravuje, že přeháním,“ zasmál se Jalový. „Takhle jsme k němu přišli. Od té doby byl cíleně připravován na Velkou pardubickou a na pardubické dostihy.“

Roviny Mr Spex nikdy neběhal. Jako tříletý začal rovnou nad proutěnými překážkami. V listopadu 2017 měl s Josefem Bartošem v sedle premiéru v Kolesách, skončili pátí. Ve čtyřech letech pak poprvé s Bartošem vyhráli v Pardubicích crosscountry třetí kategorie.

„Za mě byl odmala ideální překážkový kůň,“ vzpomíná Urbánek. „Povahou i charakterem. Nemuseli jsme ho předělávat z rovin, už ve dvou letech byl excelentní skokan. Nikam se nežene, fláká se a má hodně dobrý konec. A je to ultravytrvalec. Za mě je to ideální prototyp koně do Velké pardubické. Měl jsem tušení, že by se mu to jednou povést mohlo.“

Podle trenéra je Mr Spex naprosto pohodový kůň. „Bezproblémový, hodný. Jak na ošetřování, tak na ježdění. Může na něm ve své podstatě jezdit kdokoliv. Opravdu hodný kůň. Ráno má vyžráno, charakterní, nemá žádný problém. Nejtěžší je udržet koně zdravého, může se cokoliv, záměrně jsme manažovali tak, aby měl startů minimum. Abychom nebezpečí úrazu eliminovali.“

Zlomová byla podle trenéra šestiletá sezona. V ní měl Mr Spex drobné zdravotní problémy, běhal jen dvakrát. V Karlových Varech ho Jan Odložil zadržel, v Ceně Vltavy byli na konci sezony s Thomasem Boyerem pátí.

„Říkal jsem si, že když Spex vydrží zdravý, mělo by to klapnout,“ přitakal Urbánek. „Vydržel. Jsem šťastný, že vyhrál i Velkou pardubickou. Máme osmiletého koně. Doufám, že mu vydrží zdraví i dál, a že neřekl své poslední slovo.“

Zajímavá je bilance Mr Spexe z kvalifikací. Svoji první běžel s Janem Kratochvílem loni v květnu. Skončili sedmí ze čtrnácti. V další byli sedmí z dvanácti. Pak překvapili parádním třetím místem ve Velké pardubické. Letos to bylo podobné. V kvalifikacích osmé (z jedenácti) a čtvrté místo (ze třinácti). Ve Velké triumf.

„Trenér to dělal tak, aby forma přišla na Velký den,“ má jasno žokej Lukáš Matuský. „Na Velkou pardubickou. Tak se to i dělá. Aby měl kůň famózní formu v daný den. A to se povedlo.“