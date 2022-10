Nejistota s Ledeckou: neví se, co jí bylo, ani kdy začne. Řeší se smlouva

Kdy se může český fanoušek těšit na první závody největší tuzemské hvězdy alpských disciplín Ester Ledecké? Tato otázka zatím zůstává nezodpovězena. Mnoho zpráv o jejím zdraví není. „Mohu věřit, že její zdravotní stav se lepší a že bude připravená na závody co nejdřív,“ řekl k tomu prezident českého svazu lyžařů David Trávníček. Ten také prozradil, jak to vypadá s její reprezentační smlouvou.

Do prvních sjezdařských závodů sice zatím zbývá stále zhruba měsíc, ale jak na tom je česká star Ester Ledecká , v tuto chvíli není příliš jasné. V létě se objevily zprávy o jejím zranění, které bylo nejprve prezentováno jako zlomenina nosu.

Pozdější oficiální zpráva se vyjadřovala jen „o zranění v horní polovině těla“. Neoficiální informace pak hovořily o zranění klíční kosti, které vyžadovalo operaci.

„Mohu jen věřit, že její zdravotní stav se lepší a že bude připravená se brzy nachystat na závody,“ prozradil prezident Svazu lyžařů ČR David Trávníček. Ten je zároveň šéfem marketingové agentury Sport Invest, která Ledeckou ještě v minulé sezoně zastupovala.

Nedá se toho mnoho říct ani o aktuální fázi přípravy trojnásobné olympijské vítězky. Jen to, že z jejích příspěvků na sociálních sítích se dá vyčíst, že lyžování zatím mnoho nebylo. Na soustředění do Chile, které měla původně v plánu, zřejmě neodcestovala.

Velkým tématem je znovu po čtyřech letech podpis reprezentační smlouvy s lyžařským svazem. „Problematika reprezentačních smluv po mém příchodu a nástupu do funkce se týkala hlavně Evy Adamczykové (za svobodna Samkové ) a Ester. Můj přístup k problematice je, že si musíme hýčkat to nejlepší, co máme. Odkaz na moji historickou zkušenost byl, že jsem se snažil přenést maximum nejlepšího, abychom mohli smlouvu vylepšit. Aby obě cítily, že jim svaz chce dát maximum,“ sdělil Trávníček.

Přiznal také, že smlouva s Ledeckou zatím podepsaná není. „Jednání ještě nejsou dokončena, probíhají zprostředkovaně. Věřím, že se Ester vrátí co nejdřív na svahy a že se brzy dotáhne smlouva. Nejhorší možný scénář bude znamenat, že bude podepsána s účastí na prvním závodě,“ prohlásil muž, který při dohadování podmínek před čtyřmi lety stál na druhé straně barikády.

Lyžařská sezona tradičně začne na konci října závody v rakouském Söldenu, kde se pojede obří slalom. Následuje pak SP rychlostních disciplín v Zermattu 2.-6. listopadu.