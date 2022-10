Láska Vondráčkové a zápasníka Polívky: Vzal ji na »drsné« rande!

Svou lásku drželi dlouho pod pokličkou, ale teď už se rozhodli ji neskrývat! Zpěvačka Lucie Vondráčková (42) je už nějakou dobu šťastná po boku MMA zápasníka Zdeňka Polívky (24). A jak ukazuje video z večeře, na níž společně vyrazili, oba jenom září.

Lucii a Zdeňka od sebe dělí osmnáctiletý věkový rozdíl, ale ani ten jejich lásce nebrání. V dobách, kdy Vondráčková už dávno stala před kamerou, byl naopak MMA bojovník ve věku, kdy sledoval pohádky. A právě v těch jej, už jako dítě, Lucie zaujala coby Víla Arnoštka nebo Esterka ve Šmankote, babičko, čaruj.

Lucie Vondráčková září: Užívám si stav zamilovanosti, svěřila se! Video se připravuje ...

„Opravdu silně na mě zapůsobila ve filmu Kvaska. A její hudební tvorbu jsem také znal, i když jsem víc fanouškem tvrdší hudby,” přiznal Super.cz Polívka.

Slavný bijec o svém soukromí ale moc často nemluví. Evidentně e částečným důvodem také to, že by se nechtěl na veřejnosti proslavit pouze vztahem s člověkem, který je populární. Daleko radši Polívka soustředí pozornost na svou kariéru.

Ostatně, teď má před sebou velkou bitvu ve Frankfurtu, na který ho doprovodí celý tým a také kamarádi. Fanoušky by ale zajímalo především to, jestli mu podporou v Německu bude i sama Lucie. „No, je mi to jasné (smích). Je toho teď všude plno. Ale až do zápasu rozhodně nechci nic komentovat ani nijak spekulovat. Chci se soustředit jen na svůj výkon,“ řekl Blesku.

„A ať je to tak nebo tak, chci být každopádně známý jako Zdeněk Polívka – zápasník, ne jako Zdeněk Polívka – ten co chodí s tou a tou,“ vyjasnil slavný bijec, který poslední dny před zápasem tráví právě i po boku české zpěvačky.

Společně s kamarády si vyrazili na večeři, ze které v rámci projektu Oktagon TV Na dohled vzniklo video. Z něj je zřejmé, že Lucie je mezi drsnými zápasníky jako ryba ve vodě. Jejich hláškám se smála na celé kolo a rozhodně si s nimi měla co říct. U stolu se vesele bavila například s Adamem Raiterem, který nedávno v kleci pokořil svého soka Nathana Dzabu z reality show Survivor.

