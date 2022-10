Drsná slova měla dohru v zákulisí: Kyrgiose a Wawrinku od sebe museli odtrhávat!

Nick Kyrgios patří mezi sportovce s pořádně prořízlým jazykem. Ne vždycky ale dokáže druhá strana vzít jeho upřímnost s nadhledem. Nepovedlo se to například Stanu Wawrinkovi, kterému Australan dost nevybíravě oznámil, že mu partnerka byla nevěrná. Švýcarský tenista sice na kurtu jeho slova neslyšel, ale z tiskové konference pak odešel rovnou za Kyrgiosem, se kterým si to chtěl vyřešit jako »chlap s chlapem« a situaci muselo uklidňovat okolí.

Vypjatou situaci, která se odehrála před sedmi lety, nyní popsal ředitel turnaje Canadian Open Eugene Lapierre. Tehdy dvacetiletý Kyrgios na kurtu stál proti Stanu Wawrinkovi, který v té době randil s chorvatskou hráčkou Donnou Vekičovou.

Právě o ní měl Australan nevybíravou poznámku směrem k Wawrinkovi: „Kokkinakis ojel tvou přítelkyni,“ řekl tehdy Kyrgios, který s Thanasim Kokkinakisem tvořil deblovou dvojici a byli velice dobrými přáteli. Bezprostředně na kurtu nicméně Švýcar tato slova nepostřehl.

„Wawrinka ho sice na kurtu neslyšel, ale Kyrgiosova slova zachytila skrze ruchové mikrofony televize," popsal pro Journal de Quebec Lapierre s tím, že na pozdější tiskové konferenci se o poznámce Kyrgiose Stan dozvěděl a rozzuřeně za svým soupeřem vběhl do šatny.

„Museli být od sebe odtrženi, protože hrozilo, se to rychle zvrhne,“ vzpomínala hlava turnaje. Kyrgios tehdy za své chování dostal pokutu přes půl milionu.

Australan byl později dotázán, proč k takové podlé cestě rozhodit soupeře sklouzl. „Byl na mě trochu drzý. Odehrálo se to v zápalu boje, nevím. Prostě jsem to řekl,“ krčil rameny Kyrgios, jehož bratr později přilil olej do ohně svým statusem na sociálních sítích.

„Má štěstí, že jsem tam nebyl, jinak by odstoupil z několika dalších turnajů," napsal Christos na Facebooku. „Sáhl rukama na Nicka - chytil ho a řekl mu celou řadu urážlivých sraček. Studoval jsem právo a tohle je urážka, brácho. Ještěže nepodáváme žalobu,“ vztekal se Christos.

Sám Nick se později veřejně omluvil, ale ani tak mu to fanoušci jen tak nezapomněli a následně ho v Montrealu vypískali.