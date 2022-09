Probuzený spratek Kyrgios: Chodím spát, dřív bych byl každý večer venku

Trůn pro krále US Open je volný. Ruský tenista Daniil Medveděv svůj titul neobhájí, protože na US Open prohrál ve čtyřsetové bitvě s Australanem Nickem Kyrgiosem. Věčné zlobivé dítě světového tenisu dospívá a po finále ve Wimbledonu míří k dalšímu velkému grandslamovému úspěchu. Zatím je ve čtvrtfinále.

Je z něj jiný muž. Býval to vzteklý spratek. Hádal se s rozhodčími, hádal se s diváky. Jednou dokonce trefil zbytečným úderem do publika malého chlapečka. Loni prožil nejhorší sezonu kariéry a ještě letos v zimě se trápil v druhé stovce.

Teď je tu ale verze Nicka Kyrgiose, v níž jej z problémového chlapíka ten zajímavý hráč s nekonečnými možnostmi, na něhož všichni čekali. V osmifinále US Open Kyrgios potvrdil svůj vzlet, když udolal úřadujícího šampiona Daniila Medveděva 7:6 (11), 3:6, 6:3, 6:2.

Je to pro něj další zářez v báječném létě. Na jeho začátku se poprvé dostal do grandslamového finále, ve Wimbledonu ho usadil až Novak Djokovič. Pak se nadýchl k sérii devíti vítězných zápasů, vyhrál turnaj ve Washingtonu a v Montrealu prošel do čtvrtfinále. A teď září ve Flushing Meadows. Od začátku června počítá 26 vítězství na turnajích ATP, na okruhu nikdo nemá víc. Co za tím vším je?

„Upřímně, pořád se na to snažím přijít,“ říká Kyrgios. „Prostě se snažím, aby každý trénink za něco stál. Chodím spát, dřív bych byl možná každý večer venku. Jsem rád, že konečně můžu New Yorku ukázat svůj talent. Zatím se mi tady moc nedařilo...“

Dosud tady jen párkrát prošel do třetího kola, ale teď válí. V prvním kole ustál emocionálně náročný střet s kamarádem Thanasim Kokkinakisem a jede parádní turnaj.

„Nick řekl, že sám sebe nepoznává, jak profesionální teď je,“ řekl o něm Rus Karen Chačanov, jenž na Australana po pětisetové dřině s nasazenou dvanáctkou Carrenou Bustou čeká ve čtvrtfinále. „Myslím, že finále ve Wimbledonu mu ukázalo, čeho je schopen, když věci dělá tak, jak je dělá teď. Každý ví, jak servíruje. Se mnou je to stejné. Soustředit se na servis, udržet si servis. Ve výměnách máme vyrovnané šance.“

Proti Medveděvovi předvedl Kyrgios na servisu dominantní výkon. Ze svých 119 míčků z prvního podání jich dodal na kurt 84. A 75 % z nich pak proměnil v body. V přestřelce bombarďáků porazil Medveděva i na esa 22:20.

„Byl to úžasný zápas. Daniil je úřadující šampion a čelí velkému tlaku. Já jsem hrál dobře. Posledních pár měsíců hraju úžasně. Jsem rád, že jsem to ukázal tady. Na plném stadionu v New Yorku. Je to pro mě požehnání,“ řekl Kyrgios.

V polovině pavouka, kde schází ikonická postava Rafaela Nadala, si však může zasloužit ještě víc. Ve čtvrtfinále přijde další velký zápas s šestadvacetiletým Chačanovem.

„Je to skvělý hráč, velký bojovník. Už máme za sebou absolutní bitvy,“ těší se Kyrgios.

Ti dva spolu hráli zatím dvakrát, vždy až do posledního setu. Z osmi sad hned šest končilo v tie-breacích.