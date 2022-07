Rebel Kyrgios v životní formě: Že škodím tenisu? Zjevně ne. Fotka baví

Jedni nad ním rovnou zlomili hůl, další lamentovali nad zbytečně promarněným talentem. Jenže tenisové cesty bývají nevyzpytatelné a australský bouřlivák Nick Kyrgios se v sedmadvaceti letech chystá na největší zápas kariéry. Nedělní finále Wimbledonu proti Novaku Djokovičovi, který si v posledních sezonách z centrálního dvorce v All England Clubu zřídil svůj obývák a cílí na čtvrtý titul v řadě.

Páteční odpoledne bývá druhý týden wimbledonského turnaje vyhrazeno semifinálovým bitvám mužské dvouhry. Australan Nick Kyrgios do práce nemusel, přesto pobavil své fanoušky. Na Instagramu připomněl ikonickou fotku z mládí. Baculatý chlapec s tenisovou raketou v triku rapové formace Wu-Tang. Dle výrazu ve tváři byste hádali, že pohyb po kurtu v rodné Canbeře není jeho nejmilejší kratochvíle.

Dnes už raději nosí dres vicemistrů NBA Boston Celtics. Co je však důležitější, tenhle 193 centimetrový habán poslední měsíce patří mezi největší tenisové hrozby.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Nick Kyrgios (@k1ngkyrg1os)

Příběh zrození hvězdičky v roce 2014 už je zapadaný prachem, na Kyrgiosův skalp Rafaela Nadala v osmifinále Wimbledonu se téměř zapomnělo. Vždyť se od té doby se hráč s řeckými kořeny nedokázal dostat výš než na 13. místo žebříčku. Chvíli dokonce vypadl z první stovky. Nenaplnil některé předpoklady, že by se měl zařadit se mezi absolutní elitu. Kdyby se hledal hráč, jenž víc než výkony přitahuje pozornost různými excesy, byl by jasným příkladem. „Nick je černá ovce ATP. Rád dělá nepředvídatelné věci. Má rád pozornost,“ trefně jej charakterizoval Stefanos Tsitsipas.

Šest trofejí z turnajů ATP ve sbírce, jenže mizerná grandslamová bilance. Takový byl do letoška Nick Kyrgios. Ovšem nikdy není pozdě udělat změnu. Už na Australian Open předvedl pozoruhodné tažení za titulem v deblu po boku kamaráda Thanasiho Kokkinakise a s nezvyklou vážností filozofoval: „Dosud jsem nebyl nejlepším tenisovým vzorem. Učil jsem se, jak se s tím vypořádat. Teď jsem už vyzrál.“

K letošní sezoně přistupuje zodpovědně. Semifinále v Houstonu a na travnatých akcích ve Stuttgartu a v Halle ukázaly, jakou chytil slinu. A nepolevuje. Ve Wimbledonu vyřadil pět soků a věřil si také v semifinále na Nadala. Zraněný Španěl, kterého trápí sedmimilimetrová prasklina v břišním svalu, ale z boje odstoupil ve čtvrtek večer.

„Doufám, že tvoje rekonvalescence proběhne dobře. Všichni věříme, že tě brzy uvidíme zdravého,“ ukázal Kyrgios svým vzkazem respekt vůči rekordmanovi v počtu grandslamových titulů.

Zároveň už ale mohl spřádat plány na nedělní finále, kde bude chtít uloupit svůj první velký pohár. A co víc, na posvátné wimbledonské trávě. Znovu bude během hry vybuřovat, nejspíš si taky přinese kus nevhodného oblečení či obuvi, jako to udělal během posledního zápasu. Už se ale nedá předpokládat, že jej agent potáhne nad ránem z hospody, jako se mu to v Londýně přihodilo před třemi lety. „Časy se změnily. Zanechal jsem zlozvyků, mám kolem sebe lepší lidi,“ přísahal.

Obrat o sto osmdesát stupňů? To zase ne. „Dělám si, co chci. Že škodím tenisu? Kamkoliv přijedu, vidím plné stadiony, takže to tak zjevně není,“ opakoval svou mantru.

Hned v prvním kole Wimbledonu dostal flastr za plivanec, pak rivala Tsitsipase rozpálil svými nepředloženostmi do takové míry, že se jej Řek bez milosti snažil sejmout tenisákem. „Má některé dobré vlastnosti, ale taky je pěkně zlý,“ líčil poražený hráč. „Že ho zastrašuju? Já mám v šatně spoustu kámošů, patřím k nejoblíbenějším,“ mávl rukou Kyrgios.

Během turnaje ještě Australan nerozmlátil raketu, nenechal se rozhodit. I proto si zahraje největší životní zápas a po 19 letech naváže na svého předchůdce Marka Phillppoussise.

Narazí na wimbledonského mistra. Novak Djokovič ovládl poslední tři ročníky, vyhrál 27 zápasů v řadě včetně toho včerejšího – v semifinále proti domácímu Cameronu Norriemu 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Srb zaútočí na svůj celkově sedmý wimbledonský titul a jednadvacátý grandslamový. Naposledy v All England Clubu našel přemožitele v roce 2017, kdy skrečoval čtvrtfinále s Tomášem Berdychem.

V životní formě hrající Kyrgios dokázal bývalou světovou jedničku porazit v obou vzájemných soubojích. Měl by se Djokovič začít obávat o svůj trůn? „Ještě jsem s ním nezískal ani set, tak doufám, že tentokrát to bude jiné. Bude to moje další finále Wimbledonu, který tak moc miluji. Snad ta zkušenost bude hrát v můj prospěch,“ doufal srbský favorit.