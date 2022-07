Djoker opět jedl trávu. A Kyrgios řekl: Narazil jsem na boha

Půl hodiny se na wimbledonském centrkurtu zdálo, že může dojít k překvapení. Nick Kyrgios svým nečitelným servisem diktoval tempo, nejlépe returnující hráč planety Novak Djokovič na něj nestačil. O první sadu přišel 4:6 a připočteme-li k tomu dvě předchozí kariérní prohry s temperamentním Australanem, v hlavě mu musela vířit řada pochyb.

Nikdo však není lepší v řešení krizových situací než Djokovič. Když ve druhé sadě vůbec poprvé v životě Kyrgiose brejknul a to hned čistou hrou na 3:1, uklidnil se. K zisku třetího dějství mu pomohl sám Australan, který v deváté hře vedl 40:0, ještě ale o podání přišel. A tiebreak čtvrté sady načal Kyrgios dvojchybou, kterou doprovodil dalším přívalem sebevražedných nevynucených chyb.

Djokovič opět dokázal, že je přeborníkem všech dob v tom, jak hrát ty nejdůležitější výměny a chopit se sebemenší šance. „Vůbec jsem nesehrál špatný zápas, ale narazil jsem na tenisového boha,“ prohlásil poražený Kyrgios, když z rukou vévodkyně z Cambridge přijal trofej za druhé místo.

Už když u sítě podával vítězi ruku, hrál mu na tváři bělostný úsměv. I pro něj byl letošní Wimbledon triumfem. V sedmadvaceti si zahrál poprvé o grandslamový titul, v což prý sám nikdy nevěřil. „Jsi teď ještě víc hladový po titulech?“ optala se ho Sue Barkerová, někdejší britská tenistka a proslulá wimbledonská moderátorka, jež se loučila s kariérou. „Vůbec ne, já jsem teď tak utahaný, potřebuji dovolenou,“ odtušil Kyrgios, jehož pohyb postupem tříhodinového utkání skutečně uvadal a byl jedním z důvodů jeho porážky.

Kyrgios držel ve finále na své poměry dekórum, zároveň byl i sám sebou. Předvedl podání spodem. Když mu před druhým servisem fanynka radila, ať to udělá znovu, rozčílil se na ni. „Je to tamta ženská, co vypadá, jako když měla sedm set drinků,“ hlásil Francouzi Renaudovi Lichtensteinovi, sudímu na umpiru.

Nejvíc a nejagresivněji ale diskutoval se svým boxem, který opakovaným štěkáním vyzýval, ať ještě víc fandí. Djokovič se jeho divadla neúčastnil, jakmile skončila výměna, otočil se k soupeři zády a zavřel se do vlastního světa. Tolik rada pro Stefanose Tsitsipase a další, jež se cítí být Kyrgiosem zastrašováni.

Největší škraloup si Australan z finále odnese za další porušení pravidla o bílém oblečení. Jak po utkání usedl na židličku, nasadil si na hlavu červenou kšiltovku, v níž absolvoval ceremoniál.

Během něj to byl Novak Djokovič, kdo přebral pohár s ananasem na vrchu. Byl to pro něj happy end strastiplného období na grandslamové scéně, které začalo loni v září krachem ve finále US Open s Daniilem Medveděvem, když stál vjednu výhru od kalendářního Grand Slamu.

Přes deportaci z Austrálie a porážku ve čtvrtfinále Roland Garros od Rafaela Nadala se ale vrátil po roce opět jako šampion na zelenou londýnskou trávu. Vyhrál na ní už 28 zápasů za sebou, čtvrtý titul v řadě a sedmý celkově. Vyrovnal se tak svému dětskému idolu Petu Samprasovi. „Kvůli němu jsem mámu jako malý poprosil, aby mi koupila tenisovou raketu. Chtěl jsem tady prožívat to co on,“ líčil dojatě v prosluněném nedělním odpoledni. Dočkal se.

Oslava s poraženým musela počkat kvůli výročí se ženou

A vřelá slova měl i pro soupeře. Toho dřív neměl v lásce, Kyrgios ho za jeho přístup během pandemie loni označil za vrtáka a hodně podivnou jedničku, také se ho však letos v lednu jako jeden z mála zastal, když si neočkovaný Djokovič v Melbourne procházel složitými dny před deportací. „Věřím, že se pro tebe teď začalo všechno ubírat správný směrem a ještě se ve velkých zápasech uvidíme,“ vzkázal poraženému, s nímž se už před finále vsadil, že vítěz platí večeři a půdou společně úspěch zapít.

Oslava musela počkat. V neděli měl Djokovič také osmileté výročí od svatby s manželkou Jelenou, rodina dostala přednost. Všichni se mohli veselit, že srbský vladař obhájil wimbledonskou korunu a přiblížil se v dostizích za grandslamovým rekordem na dostřel Rafaela Nadala o jediný titul. Fakt, že kvůli letošní absenci bodů se Djokovič sesune v žebříčku ATP až na sedmé místo a za čas zřejmě ještě níž, jelikož jako neočkovaný nebude smět hrát US Open, v tu chvíli nebyl podstatný.

Wimbledonskou práci dokončil posedmé jako vítěz, a o to mu šlo.