Rok ďábla. Kyrgios srazil jedničku, nemocné matce poslal vzkaz

Šestnáct zápasů, patnáct výher. Notoricky náladový rebel tenisových kurtů Nick Kyrgios se mění ve stroj na výhry. Finalista Wimbledonu zaštítil megaúspěch titulem z Washingtonu a skalpem světové jedničky v Montrealu. Legendární Američan Andy Roddick ho řadí mezi top 3 favority US Open. A sedmadvacetiletý Australan hlásá, že si otevřel okno pro úspěch, jímž chce stůj co stůj prolézt.

Se svou láskou Costeen Hatziovou si po Wimbledonu odskočil na Bahamy, dováděl na tamních bělostných plážích s místní atrakcí vodními prasátky, spořádal pěkných pár plechovek piva. „Lepší to být nemůže,“ psal na sociální sítě Nick Kyrgios.

A když se vrátil do práce, jde mu tenis dál od ruky. Na rozpálených washingtonských kurtech zapsal jako první hráč v dějinách double, když ovládl jak dvouhru tak čtyřhru po boku Jacka Socka. V metropoli USA se žebříčkově zahojil poté, co za Wimbledon neinkasoval jediný bod a poskočil díky triumfu na podniku kategorie ATP 500 z 63. na 37. místo.

Tento týden v Montrealu vyhrál další tři zápasy a opět ho čeká povýšení. V živém žebříčku je 31., což znamená, že velmi pravděpodobně bude mezi nasazenými pro US Open a další favorité si můžou oddechnout, že na rozjetý vlak z Canberry nenarazí již v úvodních kolech.

Kyrgios momentálně skutečně připomíná borce, který jede US Open vyhrát. Zvlášť když jediný jeho přemožitel z posledních šestnácti utkání Novak Djokovič bude ve Flushing Meadows kvůli tomu, že není očkovaný proti covidu chybět.

Takový dojem dělá ohnivá forma Kyrgiose třeba na Andyho Roddicka, grandslamového šampiona a bývalou světovou jedničku. „Ve Washingtonu, což je hodně velký turnaj před US Open, získal double. Hrálo se v brutálních podmínkách za obrovského vedra i vlhkosti, a že ani jednou neselhal psychicky či fyzicky, je pro mě vážně velké znamení. Mám ho za jednoho z top dvou favoritů US Open,“ prohlásil Američan ve výslužbě.

Navštívenku nevětším favoritům v New Yorku poslal Kyrgios i ve středu, když ve 2. kole v Montrealu zapsal asi nejlepší výhru roku. V něm skolil světovou jedničku Daniila Medveděva 6:7 (2), 6:4, 6:2. Otočil těžký zápas, neselhal psychicky ani fyzicky proti borci, který je považován za živoucí tenisovou zeď.

Loňský šampion US Open Medveděv nedokázal vzít Kyrgiosovi ani jednou servis, Australan ho ničil agresivním tenisem a četnými náběhy na síť, kde vyhrál 32 ze 48 výměn. „Vlastně mě porazil docela jednoznačně,“ prohodil Medveděv, jenž prohrál třetí ze čtyř vzájemných duelů s Australanem. Kyrgios porazil krále žebříčku podruhé v kariéře a poprvé po osmi letech od wimbledonského triumfu nad Rafaelem Nadalem. „Žebříček nic neznamená, vím o sobě, že dokážu ty nejlepší porážet,“ opáčil tenista, jenž na rozdíl od ostatních nemá trenéra a hraje si podle citu po svém. A že mu jde poslední měsíce karta…

„Protože jsem motivovaný jako ještě nikdy. Otevírá se mi okno a měl bych toho využít,“ povzbuzuje se sedmadvacetiletý borec k dalšímu tažení. „Dospěl jsem, už si nedělám hlavu z toho, co o mě říkají druzí. Prý nemám úctu k tenisu, jen házím raketou? Hloupost! Vážně se snažím dělat si věci po svém a vím, že inspiruji miliony lidí. Pro ty hraju,“ vyznal se Kyrgios s tím, že pro něj pád ve finále Wimbledonu s Novakem Djokovičem mohl být i požehnáním. „Bavili jsme se o tom s mým týmem. Nic většího než Wimbledon vyhrát nejde a asi by to pěkně zamávalo s mou motivací. Takhle jsem pořád hladový,“ prohlásil Australan, který v noci na pátek zvládl i další zápas v Montrealu, když porazil krajana Alexe De Minaura.

Všechno v jeho vesmíru však není růžové. Po triumfu nad Medveděvem poslal dojemný vzkaz své nemocné mámě Nill, která je momentálně v Austrálii hospitalizována v nemocnici. „Buď silná, mamko,“ napsal na objektiv kamery.

Kyrgiosova matka čeká na transplantaci ledviny, kterou by měla dostat od svého manžela, jelikož její orgány přestávají fungovat. „Máma je v nemocnici, ani tátovi se nevede moc dobře. Lidi mě jenom vidí hrát a netuší, jaké všechny problémy my hráči máme v osobním životě,“ pravil Kyrgios, jehož jméno bude ještě před startem US Open probíráno v Austrálii u soudu. To na program přijde obvinění jeho bývalé přítelkyně, že ji fyzicky napadl.

Na stole toho má nespoutaný talent mnoho. Čeká ho dohrávka turnaje v Montrealu, Cincinnati, 29. srpna vypukne ve Flushing Meadows poslední grandslam roku. Spolu s Rafaelem Nadalem je Kyrgios jedním z jeho největších favoritů. Má však dost natrénováno, aby fyzicky ustál sedm zápasů na tři vítězné sety v těžkých newyorských podmínkách? Nepodrazí si nohy vlastním řáděním? Bude fascinující sledovat, jak vyhrávající rebel odpoví.