V ložnici už body prý nesbírá: Opustila Gisele Bradyho kvůli sexuálnímu rituálu?

Na hřišit sice pořád válí, ale doma už to prý taková paráda není! Web Radar online přišel se zajímavým tvrzením v souvislosti s rozchodem quarterbacka Toma Bradyho a modelky Gisele Bündchenové. Podle něj za rozvodem, kterému sice mnohé nasvědčuje, ale pár jej doposud nepotvrdil, stojí opravdu Tomova pokračující kariéra. Potíž je ale v jiné věci, než by se na první pohled mohlo zdát.

Už i vrabci na střeše si štěbetají o tom, že manželství Toma Bradyho a jeho krásné manželky Gisele spěje k rozvodu. A stále častěji se v této souvislosti skloňuje neukončená kariéra slavného quarterbacka.

Radar online sice uvádí, že tohle je skutečně hlavním důvodem, ale roli hraje trochu jiná souvislost. Nejde totiž o čas strávený s rodinou, jak se většinou tvrdí, ale o sexuální půst, kterému je modelka vystavena!

Brady si totiž údajně snaží šetřit co nejvíce energie na utkání, a proto omezuje svou sexuální aktivitu v ložnici. Web dokonce manželství páru označil jako »bezpohlavní«.

„To manželství zchladlo jako led,“ pravil podle webu zdroj z Tomova okolí. „Gisele je brazilská supermodelka se sexuální touhou a svým kamarádům řekla, že od svého ryze amerického muže potřebuje víc,“ tvrdí.

Na ožehavé téma už se Brady jednou rozpovídal. „Milujete se se svou ženou v den zápasu, nebo je to vyloučeno?“ ptal se legendy v podcastu Armchaid Expert moderátor Dax Shepard. Tom se tehdy nervózně smál: „Ach jo, chlape. To je asi vyloučeno. Není to moje předzápasová rozcvička,“ pravil.