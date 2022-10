Policie zasahovala na rychlobruslařském svazu: Razie kvůli kouči Sáblíkové!

Ozbrojení policisté, zabavování účetnictví, kontrola počítačů. Tohle drama zažil rychlobruslařský svaz, kam v úterý vtrhla policie. Podle informací Blesku jde o pokračování kauzy trenéra Sáblíkové Petra Nováka (74) a cirka 700 tisíc korun.

Ve strahovském sídle rychlobruslařů to zkrátka vypadalo jako v akčním filmu. „Mohu potvrdit, že toto úterý na adrese Zátopkova 100/2 pražská kriminální policie prováděla úkony trestního řízení,“ řekl bez bližších podrobností mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Na zmíněné adrese sídlí několik desítek subjektů. Že šlo skutečně o rychlobruslaře, Blesku poněkud svérázně potvrdila předsedkyně svazu Marcela Bradová. „Právě proto, že se to stalo, se k tomu vyjadřovat nebudu,“ oznámila bez upřesnění, co přesně kriminalisté hledali. O co tedy šlo?

Ozbrojení četníci

O pokračování »kauzy Novák«. Na kouče rychlobruslařské legendy Martiny Sáblíkové (35) přišlo v březnu trestní oznámení, že údajně nadsadil náklady za soustředění sportovců v italském Collalbu v letech 2019 a 2020, rozdíl mezi vykázanými a skutečnými náklady číní údajně zhruba 700 »táců« v české měně.

Teď nicméně kriminálka při zjišťování důkazů právě k téhle kauze přišla až na strahovský kopec. „Venku hlídali dva ozbrojení četníci, uvnitř bylo tak deset policistů. Procházeli šanony s účetnictvím, z počítačů si stahovali soubory. Zajímaly je dokumenty z let 2018 až 2021 a všechno kolem Nováka,“ prozradil zdroj Blesku. Novák na otázky Blesku k celé kauze neodpověděl, každopádně měsíc před začátkem sezony má trenér Sáblíkové o starost víc.