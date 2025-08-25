Gaudu na Vueltě zvládl závěrečný kopec a slaví, přespurtoval i Vingegaarda. Ten dál vede
Třetí etapu Vuelty vyhrál francouzský cyklista David Gaudu. Ve spurtu v italském Ceresu porazil dánské soupeře Madse Pedersena a Jonase Vingegaarda, který udržel červený trikot lídra závodu.
Gaudu nejlépe zvládl finiš po šestikilometrovém stoupání, ve kterém zaskočil i favorizovaného Pedersena. Osmadvacetiletý jezdec stáje Groupama-FDJ si po dvou vítězstvích z roku 2020 připsal třetí etapový triumf na Vueltě.
V průběžném pořadí se Gaudu posunul na druhé místo se stejným časem, jako má Vingegaard, který ale díky lepšímu součtu umístění udržel červený trikot. Na třetí příčce je se ztrátou osmi sekund Giulio Ciccone z Itálie.
Jan Hirt dojel do cíle na 60. místě ve stejném čase jako vítěz a v průběžném pořadí mu patří 31. pozice. Druhý český jezdec Jakub Otruba obsadil se ztrátou dvou a půl minuty 123. příčku.
Cyklistický etapový závod Vuelta - 3. etapa (San Maurizio Canavese - Ceres, 139 km):
1. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) 2:59:24, 2. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 3. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike), 4. Ciccone (It./Lidl-Trek), 5. Labrosse (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale), 6. Aular (Ven./Movistar), ...60. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) všichni stejný čas, 123. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -2:34.
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 10:55:36, 2. Gaudu stejný čas, 3. Ciccone -8, 4. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) -14, 5. Pidcock (Brit./Q36.5 Pro Cycling), 6. Hindley (Austr./Red Bull-Bora hansgrohe) oba -16, ...31. Hirt -42, 140. Otruba -12:37.