KARLOS SHOW: „Blázen“ Baba Jaga perlil. Dřív pálím, než přemýšlím, říká

„S Vaškem se znám osobně a vůbec mi nevadí, když spolu kecáme, ale vždycky když ho někde vidím, tak si říkám, proč se chová jako blázen,“ přemítal Petrášek nad pověstí Václava Mikuláška. „Přitom když se s ním pak potkáš, tak je to normální člověk. O tom je možná i celé MMA... Když je člověk nějakým způsobem kontroverzní, říká svoje názory tak, jak to cítí, je vidět, že ho lidi mají rádi,“ prohlásil osmadvacetiletý bijec.

„Já dřív pálím, než přemýšlím...“ přiznal Vémolovi sám Mikulášek. „Někdy mi dojde, že jsem možná přestřelil a bylo to moc, ale co mám říkat. Omlouvám se? Když řeknu, omlouvám se, tak mě pak lidi poplivou,“ vysvětloval. „A když se neomluvím, tak mě stejně poplivou. Když udělám něco normálního, taky mě poplivou. To se mám snažit, abych se někomu líbil? Já se mám přetvářet, aby mě měl někdo rád? Proč?“ ptal se Baba Jaga řečnicky. Měnit se prostě nehodlá... „Co mi jediné vadí, je, že lidi uráží moji rodinu... Zbytek mi je fuk.“

V Karlos Show se dobře bavil třeba i při poznámce, že Vémola si nebyl jistý, jestli mu dát knížku, protože neví, jak to má se čtením... A hned to Terminátorovi vracel, když vzpomínal na jejich vzájemný souboj. „Já když jsem s tebou zápasil, tak mi to přišlo relativně easy,“ vyprávěl Vémola a Mikulášek se smíchem kontroval: „Taky jsi mi za to ale dobře zaplatil, že.“

Probral ale i vážné věci, třeba když s Vémolou řešili hubnutí před zápasy. „Já mám vrozenou vadu ledvin, což mi zjistili před třemi a půl roky. Správně bych neměl shazovat ani kilo,“ přiznal. Na kategorii do 93 kilogramů se prý ale necítí dostatečně silný. I proto uvažuje o pauze, v níž by nabral svalovou hmotu...

A s kým by si chtěl dát příští zápas? „S Chuckem Norrisem,“ rozesmál obecenstvo Mikulášek a pak už vážně vysvětlil: „Chtěl bych zápasit na Štvanici, ptal jsem se, jestli by šla odveta (s Tomášem Melišem), ale prý si musím počkat.“

O poznání lepší image má další Vémolův host, bojovník Miloš Petrášek. „Vůbec nevím, kde se to vzalo, nepřijdu si nějak extra hodnej,“ usmíval se. „Mám na sobě spoustu věcí, které bych rád změnil,“ dodal zápasník s přezdívkou „Meloun“. Ta prý nemá nic společného s nabušeností, ale vznikla hrátkami se jménem... „Chtěl jsem být Terminátor, ale už mi zbyl ten Meloun,“ smál se Petrášek, zatímco Vémola vysvětloval, že si své „umělecké jméno“ taky nevybral úplně sám. „Já jsem to ze začátku nenáviděl, v Anglii mi říkali, že mluvím jako ten Arnold Schnizzel...“ smál se.

Petráška čeká 21. května v O2 areně bitva se Slovákem Samuelem Krištofičem, který vzal také zápas hned za dalších 14 dní. „Já se divil už tomu, že v přípravě odjel na dovču do Ománu... Čtyři týdny do zápasu, to jsem si říkal, že mě trochu podceňuje,“ podotkl Petrášek.

„Já jsem samozřejmě rád, když netrénuje. Dal jsem si deset týdnů přípravy, budu maximálně nachystaný na všechny kola... Tím že si domluvil další zápas, jsem si říkal, že neví, do čeho jde... Pro mě to rozhodně není žádná exhibice a nejdu si s ním pinkat. Po zápase hodíme řeč a věřím, že mi řekne, že tohle nečekal,“ dodal „Meloun“ Petrášek.

Oba si pak ještě poslechli, jak se mohou zápasníci Oktagonu přiblížit fanouškům (a vydělat peníze) pomocí tokenů NFT, což přiblížil divákům Zdeněk Vacek.