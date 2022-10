Promotér Novotný o odvetě Kincl vs. Vémola: Jeden z nejdražších zápasů

Je nejen jedním z promotérů organizace Oktagon, ale i jejím matchmakerem. To znamená, že Ondřej Novotný sestavuje zápasové menu jednotlivých turnajů. V případě odvety Patrik Kincl vs. Karlos Vémola 2 se mu podařilo nabídnout divákům mimořádně očekávaný duel. Ale nebylo to zadarmo. Šéf největší československé MMA značky přiblížil, jak drahý bude hlavní zápas i celý galavečer, který 30. prosince rozehřmí pražskou O2 arenu.

Jak těžké bylo dohodnout odvetu Kincl vs. Vémola 2?

„Myslím, že vlastně vůbec, protože oba ten zápas chtěli. Patrik k nám do jisté míry kvůli tomu přišel. Byla to jedna z věcí, o kterých jsme se bavili tehdy v Pardubicích, když jsme to kuli. Už tenkrát jsme se o tom bavili. A Karlos zápas taky chce, protože chce ten titul a chce všem dokázat, že to nebyla žádná náhoda a je lepší než Patrik Kincl. Takže to naštěstí nebylo vůbec těžký.“

Vémola také zmínil, že půjde o nejlépe placený souboj, co kdy zažil. Můžete to potvrdit?

„Když to říká Karlos, tak to bude pravda. (směje se) Věřím, že pro oba je to nejlepší zápas, co se týká peněz, co kdy měli. Takže je to… Nevím, jestli