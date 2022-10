Ex-světová jednička Medveděv štěstím bez sebe: Láska z dětství mu porodila dítě!

Jedno skvělé období skončilo, a druhé začíná. Minulý měsíc přišel ruský tenista Daniil Medveděv (26) o post světové jedničky. Nyní ho ale čeká nová role. Poprvé se stal otcem, když se mu a jeho manželce Darji narodilo první dítě!

Medveděv se skvělou osobní novinkou pochlubil na sociální síti. „Vítej na světě holčičko,“ ohlásil slavný tenista narození dcery na Twitteru. Pro něj i Darju se jedná o jejich prvního potomka. Jméno ale zatím neprozradili. Dcera se narodila ve francouzském městě Nice.

Přidal se tak k dalším tenistům, kteří v poslední době přivítali na světě své ratolesti. Vedle něj nedávno oslavili příchod dítěte na svět Rafael Nadal a také Gaël Monfils s hráčkou Elinou Svitolinovou, kterým se narodila holčička ve stejný jako Medveděvovi.

Dětská láska

Moskevský rodák si své soukromí většinou hlídá, ovšem nikdy mu nedělalo problém vyjádřit na veřejnosti lásku své ženě, kterou poznal, když mu bylo 12 let. Jako například loni k příležitosti třetího výročí svatby na US Open poté, co celý grandslam opanoval, a vítězství daroval Darji.

„S mou ženou máme výročí. Během celého turnaje jsem nesehnal dárek. Takže když jsem postoupil do finále, pomyslel jsem si, že musím rychle něco vymyslet,“ popisoval Medveděv po finále. „Během zápasu jsem myslel jen na to, že když prohraju, nebudu mít čas sehnat dárek. Takže tenhle duel jsem musel vyhrát. Miluju tě,“ vzkázala aktuálně světová čtyřka tehdy své ženě, se kterou nyní založil rodinu.