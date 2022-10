Lucka utěšitelka! Partner Vondráčkové Polívka prohrál klíčovou bitvu

Nejdůležitější zápas kariéry, a po svém boku nová partnerka v podobě Lucie Vondráčkové (42). Přesně takový byl sobotní večer fightera Zdeňka Polívky (24), který se ve Frankfurtu utkal v klíčovém souboji proti Samuelu ,,Pirátovi" Krištofičovi (32). Důležitý duel ale nezvládl, a nakonec prohrál.

Jako favorit vstupoval do zápasu Krištofič, a podle toho to taky během zápasu vypadalo. Většinu zápasu strávili oba zápasnici nalepeni k sobě u pletiva. Pirát ale předvedl ve třetím kole solidní koleno, nicméně to Polívka ustál.

Na body tedy nakonec vyhrál slovenský zástupce. Polívka se teď může soustředit na svou novou přítelkyni Lucii Vondráčkovou, se kterou nedávno přiznali vztah. Český bijec byl do zpěvačky zakoukaný už nějakou dobu.

Sledoval jsem ji už jako malý kluk

,,Lucka je krásná žena, která mě zaujala už dříve. Jako malý kluk jsem sledoval její filmy na videu. Opravdu na mě zapůsobila také ve snímku Kvaska. Bavíme se spolu o sportu. Ona osobně k MMA dříve žádný vztah neměla, ale pomalu se do toho dostává a přichází tomuto sportu na chuť," vyjádřil se Polívka před několika dny v rozhovoru pro web expres.cz.

Jestli ale byla Vondráčková přítomna na zápase svého milého, to není jisté. Co ovšem jisté je, to je fakt, že bývalá manželka hokejisty Tomáše Plekance může nyní svého přítele utěšovat po nelehké prohře.