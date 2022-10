Drama pro hráče Citizens v Liverpoolu: Jejich týmový autobus byl poškozen!

Fotbalisté Manchesteru City za sebou nemají zrovna šťastný víkend. Na Anfield Road podlehli Liverpoolu 1:0, a zapsali si tak první porážku v tomto ročníku. Aby toho nebylo málo, po utkání někdo zaútočil na jejich klubový autobus. Výsledek? Poničené okno!

S informací o poničeném autobusu přišli zástupci Manchesteru City v pondělních odpoledních hodinách. Konkrétně pachatelé poničili přední okno. Naštěstí nebylo v tak špatném stavu, aby nemohl odcestovat, a hráči se tedy dostali domů.

Zatím není zcela jisté, jestli za tímto útokem stojí příznivci Liverpoolu. Pokud ano, bylo by to už potřetí, co by fanoušci Reds něco takového provedli. Na jaře 2014 se totiž také odehrál útok na autobus hráčů Citizens. Fanoušci Liverpoolu tehdy házeli na autobus lahve, kameny, zkrátka vše, co jim přišlo pod ruku.

Za rok opět zaútočí

O čtyři roky později se situace opakovala. Kouč Pep Guardiola pak sarkasticky poděkoval ochrance za „skvělou práci“. Jednapadesátiletý trenér se navíc do sporu s liverpoolskými fanoušky dostal i o víkendu. Rozhodli se na něj házet mince poté, co sudí neuznal v 53. minutě gól hostujícího Fodena. Žádná mince naštěstí Guardiolu netrefila.

„Nedostali mě. Snažili se, ale bez úspěchu. Za rok to budou zkoušet znova,“ prohlásil Guardiola po utkání tamním médiím. Vedení domácího celku incident jasně odsoudilo. „Jedná se o zcela nepřijatelné chování, které je mimo standardy, jež očekáváme na Anfieldu,“ stojí v prohlášení klubu podle agentury AFP. „Incident důkladně vyšetříme pomocí kamer a zodpovědné osoby budou potrestané. Hrozí jim až doživotní zákaz vstupu na stadion,“ doplnili.

Kromě autobusu fotbalistů byl napaden i minibus fanoušků hostů, na který zaútočili příznivci Liverpoolu. Celý útok skončil rozbitým oknem a šokem mladších fanoušků.