Součkův odkop pomohl soupeři, Coufal v základu. West Ham bral jen bod

V Southamptonu si ovšem hosté museli brousit zuby na tři body. Vždyť zaznamenali šňůru čtyř výher v řadě, když započítáme i výsledky z Konferenční ligy. Naopak Saints pro změnu čtyřikrát za sebou vyšli v anglické lize bodově naprázdno a vstřelili dohromady jediný gól. Přesto to byli právě domácí, jež se ujali vedení.

Ve 20. minutě se po zmatečné situaci kolem pokutového území hostů opřel do míče francouzský bek Romain Perraud, Fabianski se natahoval po jeho přízemní střele marně a Southampton poprvé a naposled v utkání udeřil. Pro Perrauda se jednalo o první gól v Anglii po jeho loňském přestupu z francouzského Brestu. Důležitým faktorem celé situace byl nedůrazný odkop míče Tomáše Součka, po jehož práci se právě Perraud dostal k zakončení a dál to znáte.

West Ham pak logicky více tlačil a měl herní převahu. Jen Gianluca Scamacca vypustil na branku tolik střeleckých pokusů, že by mu to jindy vystačilo na tři zápasy, jenže kladiváři se dlouho nedokázali prosadit. Až to na sebe vzal ten nejpovolanější. Kapitán Declan Rice získal na hranici pokutového území o něco více prostoru, než by bylo zdrávo, a technickou střelou na zadní tyč vyrovnal po hodině hry na konečných 1:1.

Na Součka s Coufalem se v poslední době snášela ostrovní vlna kritiky, ale v podstatě by se dalo konstatovat, že se české duo svezlo s neslavnými výkony celého týmu. Kompletní fotbalové menu v Premier League čekalo na Coufala poprvé téměř po měsíci, kdy se účastnil prohry 0:1 s Evertonem. Souček je naopak stálicí v základní sestavě Davida Moyese pro zápasy Premier League, i když není všechno zlato, co se třpytí.

Oba reprezentanti zažívali v Anglii dozajista lepší časy. Ani jednomu nelze upřít bojovnost, ale Coufal přišel o část své spolehlivosti směrem dozadu, v takovém případě mu nároční fanoušci kladivářů neodpustí ani jeho pověstné dvojí plíce. Součkovi je zase dlouhodoběji vyčítáno, že jako střední záložník nejvyšší anglické soutěže neoplývá dostatkem kreativity. Dokud rodák z Havlíčkova Brodu pálil ostrými a nekupil nedorazy, jeho styl hry mu procházel, jenže časy se mění. Součkova (ne)pohoda se ostatně odrážela i na jeho nedávných výkonech v reprezentaci, kde se nejevil tak jistě, jak bývali fanoušci zvyklí.

Nadvláda West Hamu pokračovala, byť se místy jednalo o spíše platonický tlak dle vzoru učebnic házenkářského obléhání. Souček a Coufal se utopili ve snahách pomoci týmu. Kladivářům celkově chybí lehkost a možná stále i širší kádr pro úspěšné válčení na frontě ligové i evropské.

Bod zvenčí ale musejí v současné situaci Hammers brát s pokorou a zlepšovat se krůček po krůčku. V příštím kole se Moyesovy ovečky představí na hřišti Liverpoolu a půjde o duel dvou týmů, které potřebují zabrat.