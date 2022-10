Vietnamské dobrodružství se komplikuje: Puskarčíková i s přítelem skončili v horečkách

Bývalá biatlonistka Eva Puskarčíková a její partner Thomas Bormolini využívají volný prostor po konci kariéry k cestování. Nebyl by to ale tenhle pár, kdyby se jim na cestách nepřihodila nějaká komplikace. Zatímco během květnové dovolené umírali vedrem, tentokrát se jich zmocnila nemoc a pořádná zimnice.

„No, dneska jsme vám toho moc neukázali. Z posledních 24 hodin jsme spali asi 22. Thomas cítil zimnici už na kachně, já v noci,“ ohlásila se z exotiky bývalá české reprezentantka.

„Teplota nám naštěstí ze skoro 39 zas klesla, tak snad zítra už budeme moc výletit dál,“ doufá bronzová medailistka ze Soči, která po této sezóně ukončila biatlonovou kariéru.

„Instatní kaše nás zachránila. Už nám mlejnek zase pomalu začíná brát,“ zajásala. V následujícím příběhu si však spolu s Thomasem postěžovali na kvalitu kávu, která musela Bormoliniho jakožto Itala dost mrzet.

Zážitek z autobusu

Velkým zážitkem, který na Evu a jejího přítele ve Vietnamu čekal, byla jízda nočním spojem : „Tak máme za sebou noc v nočním autobuse. To je zážitek na celý život. Samozřejmě to narvali lidmi i mezi postele na zem. Autobus se skládá ze 3 lajn postelí, jakoby paland nad sebou,“ líčila na Instagramu bývalá biatlonistka. „Jako svým způsobem bych to na delší cesty klidně zavedla i u nás. Nebolí prdel,“ pochvalovala si.