Nejen české fanoušky zmátla tento týden zpráva o tom, že byl útočník Jakub Vrána vyšrktnut ze soupisky Detroitu, v jehož službách ho měla čekat třetí sezona. V noci se k celé záležitosti vyjádřil samotný klub a z jeho prohlášení vyplývá, že český forvard prochází situací, která si vyžádala pomoc ve zvláštním programu NHL a NHLPA.

„Klub Detroit Red Wings je uvědoměn, že Jakub Vrána byl zařazen do programu NHL a NHLPA Player Assistance Program a že bude mimo hru na dobu neurčitou. Red Wings nebudou tuto záležitost dále konkretizovat,“ stojí v oficiálním prohlášení Vránova klubu.

Cílem programu, který byl založen v roce 2016, je podat pomocnou ruku hráčům NHL, či jejich rodinám v případě jakýchkoliv psychických problémů, bojem se závislostmi na návykových látkách a podobně.

K situaci kolem českého hráče se vyjádřilo i vedení NHL. „NHLPA a NHL dnes oznámily, že útočník Jakub Vrána z Detroitu Red Wings nebude po dobu neurčitou k dispozici svému klubu, zatímco bude v péči programu hráčské asistence NHL a NHLPA. Podle podmínek společného programu bude Vrána po dobu léčby nadále dostávat plat. Do klubu se vrátí, až mu lidé pověřeni programem povolí start na ledě,“ stojí v prohlášení.

Program, jehož pomoci nyní Jakub Vrána využívá, loni využil napříkald i Connor Ingram či hvězdný brankář Carey Price, který k tomu o svém krok s kratším časovým odstupem promluvil: „Během posledních několika let jsem sám sebe dostal do velmi temných míst a neměl jsem nástroje, abych se s tím bojem vyrovnal,“ řekl tehdy Price v prohlášení, které jeho klub Montreal Canadiens zveřejnil. „Minulý měsíc jsem se proto rozhodl vstoupit do rezidenčního léčebného zařízení pro užívání návykových látek,“ přiznal.

Jak upozornil Robert Záruba s odkazem na respektovaný odborný hokejový magazín The Hockey News, ve vyjádření ligy je formulace, která ale může být velmi zásadní. Souvisí právě se zmíněnými hráči, kteří léčbu vyhledali loni. „Oba vstoupilii do programu dobrovolně a Price byl dokonce velice upřímný v otázce toho, co ho k rozhodnutí vyhledat pomoc vedlo. Vránův případ je ale jiný, protože NHL uvádí, že byl do programu umístěn, nikoli, že vstoupil dobrovolně,“ všímá si web. Nezbývá než doufat, že se českému hokejistovi dostane adekvátní pomoci a bude se brzy moci vrátit na led i do běžného života.