Vietnamské dobrodružství Puskarčíkové: Kulinářská výuka a zážitek z nočního autobusu

Bývalá biatlonistka Eva Puskarčíková po minulé sezóně pověsila svou kariéru na hřebík a letos tak místo přípravy může svůj čas investovat do cestování. Už během uplynulých měsíců se spolu s přítelem Thomasem Bormolinim vydala za exotikou a ve stejném rytmu pokračuje i nyní. S bývalým italským reprezentantem vyrazili do Vietnamu, kde sbírají jeden zážitek za druhým!

Eva Puskarčíková se od ukončení kariéry rozhodla poznávat svět plnými doušky a spolu s přítelem propadli cestování. Momentálně se nachází ve Vietnamu a bývalá biatlonistka se s fanoušky podělila o několik střípků z cest po této exotické zemi.

Řada Čechů má Vietnam spojen především se slavnými jarními závitky. Právě těmi pohostila vietnamská průvodkyně Puskarčíkovou s Bormolinim během doby, kterou strávili v jejím domově. Bronzovou medailistku ze Soči to jako velkou milovnici gastronomie nadchlo: „Včera jsme spali u nich doma a měli společnou večeři a snídani. Učila nás jarní závitky, manžel je smažil,“ vyprávěla nadšeně na sociálních sítích Puskarčíková.

Dalším velkým zážitkem pak byla jízda nočním autobusem. Ve Vietnamu si lidé s pravidly hlavu příliš nelámou a tak se na počet míst moc nehrálo. „Tak máme za sebou noc v nočním autobuse. To je zážitek na celý život. Samozřejmě to narvali lidmi i mezi postele na zem. Autobus se skládá ze 3 lajn postelí, jakoby paland nad sebou,“ vyprávěla na sociálních sítích Eva. „Jako svým způsobem bych to na delší cesty klidně zavedla i u nás. Nebolí prdel,“ hlásila bývalá reprezentantka a ukázala prostory, ve kterých noční jízdu zažila.