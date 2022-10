Co může Vrána čekat od asistenčního programu NHL? Pět stupňů hříchu!

Vyhrál Stanley Cup, peněz vydělal jako šlupek, přesto se do jeho hlavy vkradli démoni. Pohodář Jakub Vrána (26) podle informací Blesku bojuje se závislostí na omamných látkách.

Český reprezentant hájící barvy Detroitu nastoupil do asistenčního programu NHL a hráčské asociace NHLPA, který mu má pomoci. Proces je rozdělen dle pěti stupňů závažnosti, o Vránově stavu ale soutěž mlčí. Potvrdila jen, že útočník bude i během léčby pobírat plat.

Magazín The Hockey News pak doplnil informaci, že Vrána odbornou péči nevyhledal sám z vlastní iniciativy, ale byl do programu umístěn. Další budoucnost nadějného kanonýra se bude odvíjet od toho, jak bude při léčbě sekat latinu. Při nejhorším možném scénáři mu hrozí i konec kariéry v nejlepší lize světa bez možnosti kompletního vyplacení kontraktu, jenž s Red Wings vloni uzavřel a měl by mu zajistit příjem přes 393 milionů korun!

Rekreační drogy frčí

Už teď to ale forvard nechal dojít příliš daleko. Tzv. rekreační drogy jsou sice prý v NHL denním chlebem, do odvykacího programu to ale dopracoval málokdo. Kokain či extáze nejsou, na rozdíl od steroidů, totiž pro vedení soutěže trestuhodné drogy. Hráči jsou sice i na ně namátkově testováni, NHL však výsledky nezveřejňuje. Zástupce komisaře NHL Bill Daly už přiznal, že kokain je v lize na vzestupu.

Pykání za svinstvo

Problémy s ním měli hlavně bijci. Třeba Zack Kassian (31). „Drogy a párty,“ popsal svůj život v NHL pár let po draftu. Jako třináctku si jej v roce 2009 vybralo Buffalo. „Pokud se ke svému tělu chováte jako ke svinstvu, v lize se to rychle rozkřikne a ostatní vás pomalu vyřadí ze hry,“ dodal.

To se teď možná stalo Vránovi. Má ještě čas, aby se zmátořil a byl silnější než dřív. Jen si to uvědomit. Jako Kassian, co před letošním přestupem do Arizony léta kryl záda nejlepšímu hokejistovi planety Connoru McDavidovi. „Prostě žiju,“ je rád.