Vrána o návratu do Letňan či českém gangu v Detroitu: Máme potenciál

Vrátil se do míst, kde hokejově vyrůstal, někdy u ledařů i přespal. Útočník Jakub Vrána (26), vítěz Stanley Cupu s Washingtonem z roku 2018, si v pražských Letňanech o víkendu zahrál exhibici v rámci oslav dvaceti let místního klubu. „Nádhera, tak plný jsem to tady nikdy neviděl,“ vykládal kanonýr z Detroitu. Po zápase se rozpovídal i o Red Wings nebo o vzpomínkách na bronzový šampionát v Tampere.

Byl to pro něj emotivní okamžik. V místech, kde jako malý klučina pronikal do tajů hokeje, mu teď fanoušci tleskali. Stejně jako dalším odchovancům letňanského klubu, kteří v sobotu vyzvali výběr hvězd v čele s Jakubem Voráčkem a Davidem Pastrňákem . „Moc jsme si to užili. Jsem moc rád, kolik přišlo lidí,“ vykládal Jakub Vrána.

Bylo to tedy pro vás hodně emotivní.

„Vzpomněl jsem si na to, jak jsem tady začínal, fakt nádhera. Strávil jsem v hale celé dny, někdy přespal i u ledařů. Pořád to tady má pro mě nádech. Tenhle letňanský dres už jsem na sobě dlouho neměl. A v mých očích je ten nejkrásnější v republice! Byl to hezký pocit, zahřálo mě to na srdíčku.“

Zvlášť když se na střídačku postavil Zbyněk Zavadil, místní nestor, který vás v mládí vedl?

„Pro mě je to takový druhý taťka, zavzpomínali jsme si. Bere to stejně vážně jako dřív, o přestávkách říkal, co máme zlepšit. To je na tom to krásný. Má velký podíl na mé kariéře, to všichni víme. Celkově byla akce moc hezky udělaná.“

Bylo znát, že jste jako odchovanci chtěli hvězdy hodně porazit.

„Kluci z Letňan šlapali, nechtěli jsme jim to nechat. Oba týmy si to užily. Věřím, že i diváci. Přeci jenom se takoví hráči v Česku jen tak někde nevidí.“

Přepadla vás hrdost, že i když klub funguje teprve dvacet let, stihl vychovat vítěze Stanley Cupu?

„Nejde jenom o mě, spousta dalších hráčů byla draftovaných. Ale jo, měl jsem štěstí, že se mi Pohár podařilo vyhrát. Bylo nádherné, že jsem ho před lety do Letňan mohl přivézt, přišlo hodně lidí, bylo to super. Ale mám pocit, že teď to bylo ještě lepší.“

V minulé sezoně jste se trápil s ramenem, jak se teď cítíte?

„Bez problémů. Mám na to cviky, ale je to v pohodě, cítím se dobře. Takže věřím, že je to všechno na správné cestě.“

Kvůli zranění jste vynechal několik měsíců, ale nakonec jste se dal do pořádku a s reprezentací získal bronz na šampionátu. Vzpomínky jsou stále živé?

„Když jedeme s klukama na golf, povídáme si o tom. Bylo krásné zase přivézt medaili, hlavně pro fanoušky. I pro mladé kluky, kteří začínají s hokejem. Aby měli drajv, pracovali na sobě a bavilo je to.“

I pro vás osobně to byl důležitý moment, že? Předtím jste v národním týmu zažil spíše strasti.

„Přes půlku sezony jsem byl zraněný, takže to bylo náročné. Hlavně psychicky. Byl jsem dlouho mimo, což žádný hráč nechce. Každý chce být na ledě. Takže jsem byl moc šťastný, jak nám to vyšlo v národním týmu. Víme, že umím dávat góly, i když moc jsem jich na turnaji nedal… Ale není to o jednom hráči, je to o mužstvu. Všichni jsme byli pospolu a přivezli jsme domů bronz.“

Už tak početnou českou kolonii v Detroitu doplnil ještě kanonýr Dominik Kubalík . Co na to říkáte?

„Taky ve Washingtonu nás předtím bylo dost, vytvořili jsme takový český gang. (směje se) Byli jsme všude spolu. Teď jsme u Red Wings byli tři (ještě Filip Hronek a Filip Zadina), přibyl Domča (Kubalík). Takže to bude super, vzpomínky se vrátí.“

Už jste spolu nové angažmá řešili?

„Jo jo. Moc se na něj těšíme.“

Co jste mu radil?

„Hlavně jsme se bavili o bydlení. Taky jsem mu říkal, že je u nás opravdu nádherné zázemí, všichni jsou moc fajn. Máme mladší tým, někteří kluci jsou v NHL teprve dva roky. Jde o to, abychom nabrali zkušenosti. Ale potenciál v mužstvu je obrovský. I tohle jsme probírali.“

Detroit chce jít postupnými kroky nahoru, takže věříte v úspěšnou sezonu?

„Jsem moc rád, jaké vedení sehnalo hráče. Podle mě jsme dost posílili, takže je větší šance na play off. Určitě do toho půjdeme naplno. Hlavně mladí kluci jako Moritz Seider nebo Lucas Raymond mají před sebou velkou budoucnost. Celkově mám z našeho mužstva hodně dobrý pocit.“

