Ledecká není první, kdo se pře o auto, ale…Adamczyková ustoupila!

Obě mají olympijské zlato, obě v posledních letech řídily toyotu. V okamžiku, kdy lyžařský svaz oznámil spolupráci s Audi, se cesty Evy Adamczykové (dříve Samkové) a Ester Ledecké rozdělily.

Zatímco Ledecká se »šprajcla« a rozhodla se rebelovat s BMW, snowboardcrossařka na změnu auta kývla. A to navzdory faktu, že její spojení s Toyotou bylo opravdu hodně silné a vyjednávání o reprezentační smlouvě složité.

Tým Adamczykové se nicméně do detailů pouštět nechtěl. „Důležitá nejsou auta, ale celá smlouva a její jednotlivé části,“ řekl Blesku Evin manažer Tomáš Kraus. To Toyotu ztráta výrazné tváře trápí. „Eva po dlouhých letech spolupráce vypověděla smlouvu. Mrzí nás to, byla skvělý ambasador,“ vzkázal zdroj z Toyoty.

Ledecká ale ze svého spojení s BMW rozhodně upustit nechce. Právě to má být důvod, proč se nakonec se Svazem lyžařů nedomluvila na reprezentační smlouvě a rozhodla se, že si sezónu zafinancuje sama.