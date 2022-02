Herec Polívka jezdil s malou Ledeckou: Učil jsem ji plužit. Vždy byla dříč

Syn Bolka Polívky a Chantal Poullain má v genech herectví. Nakonec také vystudoval DAMU a vydal se stejnou cestou jako rodiče. Ne vždy o tom byl takto pevně přesvědčen, v mládí se hodně věnoval sportu, především pak právě snowboardingu. A během toho také poznal současné české olympioničky.

„S Ester jsem se potkal mockrát, jezdili jsme spolu v týmu. I s Šárkou Pančochovou se znám moc dobře. A Ester? Dyť já jsem opravdu byl u toho, že jsem ji držel a učil ji plužit,“ vzpomínal Polívka.

„Né počkej!“ reagoval hned udiveně moderátor Sazka Studia Luděk Staněk, zatímco Polívka začal rukama ukazovat, jak malá Ledecká byla. „Mně bylo nějakých 12 nebo 13,“ vysvětloval herec, který je skoro o šest let starší než česká sportovkyně, která v současnosti reprezentuje Česko na olympiádě v Pekingu.

„Ona už plužit asi trochu uměla,“ zamyslel se s úsměvem Polívka. „Jen přede mnou dělala, že to neumí,“ pobavil vzpomínkou na přibližně šesti až sedmiletou Ledeckou.

Ester Ledecká očima svého bratra Jonáše

Polívka přiznal, že snowboardingu nedával tolik a na olympiádu by se asi nikdy nepropracoval. Dal přednost herectví. V čem ale vidí výjimečnost Ledecké? „Ta holka je hrozný dříč,“ zvážněl herec. „Neviděli jsme se hrozně dlouho, ale vždycky byla. Ona je prostě makačenko. Taková česká sportující holka se vším všudy,“ dodal k dvojnásobné olympijské vítězce na snowboardu a zlaté lyžařce v Super-G v Pchjongčchangu před čtyřmi lety.

A co řekl k poslední medaili z paralelního obřího slalomu v Pekingu? „Nekoukal jsem, ale o zlatu vím. Tak pro ní je to jen do sbírky,“ zlehčil Polívka to, jak STR mezi snowboardistkami dominuje.

Jaké disciplíně se Polívka věnoval a jak často byl ze snowboardingu „dobitej“? Podívejte se na VIDEO z dílny Czechteam.tv.