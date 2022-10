Svaz útočí na tým Ledecké: Ignorují jednání. Spor o auto a ultimátum

Komplikované vyjednávání o reprezentační smlouvě pro sněhovou obojživelnici Ester Ledeckou dospělo do kritické fáze. Svaz lyžařů obvinil STR, že spolu se svými zástupci ignorují konstruktivní dialog a vědomě poškozují jeho zájmy. Stanovil taky ultimátum do konce prosince. Bodem sporu jsou kontrakty s automobilovými značkami – STR spolupracuje s BMW, svaz s Audi.

Konec legrace. David Trávníček byl donedávna s Ester Ledeckou na jedné lodi jako šéf její marketingové agentury Sport Invest. Teď je ale jako nový prezident lyžařského svazu podepsán pod tvrdým prohlášením, které kritizuje počínání trojnásobné olympijské vítězky při vyjednávání o reprezentační smlouvě.

„I přes maximální a kontinuální snahu se Svazu lyžařů ČR od června 2022 do této chvíle nepodařilo dohodnout na reprezentační smlouvě s Ester Ledeckou. Důvodem je, že Ester Ledecká a její zástupci ignorují jednání a místo snahy o konstruktivní dialog vědomě poškozují zájmy Svazu lyžařů ČR,“ uvádí se v prohlášení, pod nímž je podepsán taky Miroslav Schimmer, II. vicepresident svazu.

Sezona Světového poháru v alpském lyžování začíná už v sobotu v Söldenu a Ledecká je jako jediná reprezentantka stále bez smlouvy se svazem. Sporným bodem jsou sponzorské smlouvy s významnými automobilkami.

Svaz nově zahájil spolupráci s firmou Audi, Ledecká ale minulý týden na Instagramu oznámila svoji osobní spolupráci s distributorem Auto Kopecký, který pro ni zajišťuje vozy BMW.

„Už na jaře tohoto roku byla Ester Ledecká několikrát informována o tom, že od sezony 2022 bude mít Svaz lyžařů ČR nového partnera v oblasti automotive a byla požádána, aby tuto exkluzivitu respektovala,“ píše se ve svazovém prohlášení. „V červnu si Ester Ledecká vybírala konkrétní typ vozu z modelů Audi Q7 a Q8, a to včetně barvy. K tomu pro ni byly nachystány další dva osobní vozy Audi a jeden užitkový vůz.“

Ledecká během léta zásadně změnila své marketingové zázemí. Ukončila spolupráci s agenturou Sport Invest a zatím nemá náhradu. Při jednáních o svazové smlouvě ji však zastupuje bývalý squashový reprezentant Jan Koukal a jeho agentura Sportegy.

Svaz uvádí, že návrh reprezentační smlouvy pro léta 2022 – 2026 vychází z minulého kontraktu, finanční plnění je ale oproti minulosti vyšší. A to ve chvíli, kdy rozpočet svazu je o deset procent nižší.

„V předešlém čtyřletém období Svaz lyžařů ČR vyplatil Ledecké částku 9,55 milionu korun plus 8 milionů korun v nefinančním plnění za užívaní aut pro ni i její tým,“ uvádí svaz v prohlášení. „Konkrétně je Ester Ledecké oproti dřívějšku navíc nabízena velmi zajímavá částka, pokud by Svaz lyžařů ČR získal nového generálního či hlavního partnera a ona by je pomohla v rámci běžných standardů propagovat.“

Návrh smlouvy byl také doplněn o mechanismus pro případ konfliktu mezi partnery obou stran, tak aby Ledecká o své plnění nepřišla. Je v něm také ujednání o extra odměně pro Ledeckou při získání nových partnerů. Svaz nabízí navýšené finanční i nefinanční plnění v souhrnné výši 20 milionů korun.

Svaz už v minulosti prohlásil, že Ledecké i bez podepsané smlouvy nebude bránit v účasti na závodech. STR po nedávném zranění klíční kosti teprve tento týden začala jezdit na sněhu a očekává se, že do sezony vstoupí až koncem listopadu při rychlostních závodech v kanadském Lake Louise.

„Jelikož jsou nejasnosti o zdravotním stavu Ester Ledecké, která zatím neoznámila, kdy chce začít závodit, dáváme jí prostor do 31. 12. 2022, aby reprezentační smlouvu podepsala,“ píše svaz. „Pokud ani do tohoto data nebude návrh Svazu lyžařů ČR akceptovat, ukončíme s okamžitou platností veškerá jednání o reprezentační smlouvě, protože příležitostí, aby Ester Ledecká sdělila své konkrétní návrhy a požadavky, bylo dost, ale ona tuto možnost nevyužila.“

Podpis reprezentační smlouvy je nezbytný k získání tzv. statusu reprezentanta. Bez něj by Ledecká nemohla čerpat podporu nejen od svazu, ale taky z resortního sportovního centra Dukla.

„Svaz lyžařů ČR ji nebude moct ze svého rozpočtu jakkoliv podpořit a poskytnout jí jakékoliv plnění, které v této chvíli nabízí, protože by to bez podepsané reprezentační smlouvy nebylo možné ani v rámci platných předpisů,“ líčí svaz.

Reakci týmu Ester Ledecké zjišťujeme.