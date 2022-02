Křížová: Ledecká se s dvojkou porvala. Proti vítězce byla tvrdá na hranách

Jak se vám líbilo super-G v podání Ester Ledecké?

„Její jízda byla velmi povedená. Co jsem mohla v televizi vysledovat, byla to kvalitní jízda, na to, že před pár dny ještě stála na snowboardu. Co předvedla lyžařsky, bylo velmi dobré.“

Nakonec se ukázalo, že ani startovní číslo nebylo až tak nevýhodné.

„Z televize se moc nedá poznat, jestli se trať rozbíjela. Ale co jsem viděla, tak si celkově myslím, že sníh je tam opravdu jiný, než na jaký jsme zvyklí. Ze své zkušenosti to nemohu posoudit, protože jsem tam nikdy nezávodila, ale působí to jinak než v Evropě nebo v Americe. Takže myslím, že se s tím musely holky docela sžívat. Myslím si, že i Mikaela Shiffrinová s tím docela bojuje.“

Sama jste závodila v rychlostních disciplínách. Můžete přiblížit, co člověku proběhne hlavou, když mu nalosují startovní číslo 2?

„Ester už v této sezoně v super-G jedničku, dvojku nebo podobně nízké číslo měla. V této disciplíně je samozřejmě lepší mít 5, 6, kde už máte aspoň trochu informací z trati. Jednička a dvojka v podstatě neví, jak to na trati probíhá. Ale někdy je lepší mít míň informací než víc. Opravdu to záleží, je to velmi individuální. Ale myslím, že Ester se s dvojkou velmi dobře poprala. Neudělala žádnou technickou chybu, nebylo tam žádné zaváhání, opět se ukázalo, že trať měla perfektně načtenou, přesně věděla, jakou chce jet stopu. Myslím, že dvojka ji nerozházela.“

Líbila se vám trať olympijského super-G, i jak byla postavená?

„Postavené to muselo být podle toho, co jim trať dovolí. Ale působilo to na mě, že je to mix sjezdu se super-G. Na začátku je takový rovinatější, klouzavější prostor, pak přijedou do ďolíku, kde to vypadalo, že to bude hodně technicky náročné, protože tam měly holky rychlost a v takových místech, když člověk udělá chybu, má v podstatě po závodu. A přesně tam podle mě Lara Gutová-Behramiová vyhrála. Jela tam excelentní technikou a z téhle pasáže si odvezla velkou rychlost do závěrečné roviny, tam vybudovala svůj náskok. V SP jsou těžší super-G, ale tohle zase bylo náročné v tom, že se tam nesměla udělat žádná chybička.“

Zmiňovala jste Gutovou-Behramiovou, její vítězství je zcela zasloužené, že?

„Určitě. Co předvedla, bylo absolutně jak z učebnice. Ta její technika… Už jen to, jak se zabalí do sjezdového postoje a je strašně nízko. Měla ohromně čisté oblouky, od začátku na těch rovinkách, kde mi přišlo, že Ester byla takzvaně tvrdá na hranách, že jí odlítával sníh od hran. Kdežto Lara jela absolutně čistě jak po dvou kolejnicích. A v technické pasáži zajela perfektně.“

Zato u Shiffrinové je vidět, že se s tím v Pekingu celkem pere, ani v super-G to nebylo úplně jisté.

„Mikaela dominuje v super-G, které jsou hodně technické. Kdežto teď to bylo tak napůl sjezd a super-G, což nebylo úplně pro ni.“