Kolář vs. Kovář: Rozhodne derby pražských »S« souboj gólmanů?

To oni drží klíč k Praze. Brankáři Ondřej Kolář (28) a Matěj Kovář (22) budou hlavními postavami 304. derby mezi Slavií a Spartou!

Oba spojují nepříliš veselé příběhy z ostrovů. Kovář sice v Manchesteru United působil čtyři a půl roku, ale dotáhl to nejdál na lavičku »Rudých ďáblů«. Teď chce ukázat ve Spartě, kde na dvě sezony hostuje, své dávné předpoklady největšího brankářského talentu široko daleko. To jeho protějšku z Edenu Kolářovi zase pořádně zhořkl loňský zápas na půdě skotských Rangers, kde mu Roofe nepochopitelným kung-fu kopem zničil lebku. „Každý ví, že noha se dá vždycky stáhnout. Celou dobu mě viděl!“ zlobil se slávistický gólman, jemuž předpovídali, že po vzoru Petra Čecha bude nosit do konce kariéry helmu. Kolář ji ale rychle sundal a i do dnešního derby půjde bez ochrany!

MAKEJ, TY LEMPLE!

Ondřej Kolář (28) brankář Slavie

Tvrdá dřina mu smrděla. A kdyby si ho před pár lety v Liberci nevzali pod křídla trenéři Trpišovský, Houštecký a hlavně kouč gólmanů (a jmenovec) Štěpán Kolář... „Asi bych někde rozvážel mléko!“ ohlíží se opora Slavie. „Dostával jsem od nich strašnou čočku, mlátili mě plastovou tyčí přes nohy. Nenáviděli mě, já nenáviděl je! Ale býval jsem strašný lempl, vděčím jim za kariéru,“ děkuje Ondřej s odstupem času. Nakonec si všichni vyšli vstříc.

Gólmana při tréninku trošku šetří, on ale na oplátku vše odmaká s maximálním nasazením. „Dřív jsem tréninky flákal, ale jak přišel zápas, týmu jsem pokaždé pomohl. U mě je klíčové psychické rozpoložení, musím se cítit v pohodě,“ vysvětluje Kolář, jak to má v hlavě nastavené. V jakém stavu půjde do derby?

ŠANCE, DRŽ DECH!

Matěj Kovář (22) brankář Sparty

Už v mladém věku poznal, že trénovat se musí i »palice«. Kovář proto spolupracuje s celostním koučem Vítem Schlesingerem, jenž vedl také tenistu Berdycha nebo zápasníky MMA. „U fotbalových brankářů je velmi důležitá práce s myslí a s koncentrací. Je třeba být stoprocentně hlavou v zápase, i když je balon daleko od vlastní brány,“ popisuje Schlesinger mentální přípravu.

S Kovářem se snaží být vždy o myšlenku napřed. „Neurovizuální trénink nás učí číst soupeře,“ líčí kouč s tím, že speciálně se věnují dechu. Když má soupeř šanci, Matěj se na ni nachystá specifickými nádechy. „Zlepší se tím kognitivní funkce, vyplaví se regulátory soustředění. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že pak střelu chytí,“ říká Schlesinger, podle nějž je Kovář po angažmá v Manchesteru United zocelen. „Tlak ve Spartě zatím zvládá skvěle!“