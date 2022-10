TOP 5 hvězd východočeského derby. Zářil bek, Kousal roste do repre formy

Pokud k sobě dostane borce na stejné vlně, vyroste. A tohle se aktuálně v Pardubicích děje. Lukáš Radil s Tomášem Zohornou jsou v jedné věci úplně stejní jako on, hrají nesobecký hokej. Vnímají pohyb parťáků okolo, nahrávky chodí rychle, kolikrát naslepo, protože víte, že tam jeden z nich prostě bude. Proti Hradci šikovně tečoval Košťálkovu ránu, pak se mu odvděčil nahrávkou před brankoviště, nakonec vymetl víko. Dovede do hry dát i emoce, dohrát souboj. Výkonnost mu roste pro reprezentační návrat.

Roman Will (b), Pardubice

Jak si vedl v zápase

zásahy: 30

inkasované góly: 2

úspěšnost zákroků: 93,75 %

Zajímavý tah. Dominik Frodl nedostal dva zápasy po sobě gól, ale Pardubice se stejně držely předem daného plánu, takže do akce mířil Roman Will. Frodlem nastavený standard neklesl ani o chlup. Co ho vystihuje nejvíc? Klid. Jistých zákroků si připsal poměrně dost, třeba v závěru druhé třetiny zastavil Lva, který se zjevil před bránou sám. Jak moc si věří, předvedl ve chvíli, kdy chytil puk do lapačky, sice mu zleva vyjížděl Kelly Klíma, ale on stejně vyklepl kotouč a bez problémů rozehrál.