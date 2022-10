Furch o návratu do O2 areny: Kvůli vedru jsem víc pil. Co říká na Čiliaka?

Extraligový zápas v pražské O2 areně odchytal po více jak sedmi a půl letech a za zcela jiných okolností. Jedna věc však pro Dominika Furcha zůstala stejná – rivalita se Spartou. Podobně jako před lety v dresu Slavie zkušený gólman i nyní již jako hráč Komety nastoupil proti dávnému rivalovi a okusil vypjatou atmosféru bitvy dvou velkých soupeřů. „Člověk se ani nemusí snažit a atmosféra ho do toho znovu dostane,“ usmíval se dvaatřicetiletý brankář. Spolehlivým výkonem, při kterém pochytal 35 střel Pražanů, dotáhl brněnský tým k sladké výhře 3:2. Promluvil také o dělení se o branku s Markem Čiliakem.

Vzpomenete si, kdy jste naposledy chytal extraligový zápas v O2 areně?

(přemýšlí a zhluboka se nadechne) „To už si asi nevybavím. (usmívá se) Vím, že jsem tu byl minulou sezonu s Plzní, ale to jsem nechytal.“

20. února 2015 při slávistické rozlučce s halou proti Mladé Boleslavi. Dostal jste čtyři góly a střídal. Ožívá paměť?

„Vůbec. Já si spíš pamatuji na první zápas, který jsem v sedmnácti letech odchytal v O2 areně za Slavii proti Vítkovicím. A vyhrálo se, což si spíš člověk vybaví.“ (usmívá se)

Vybavila se vám ještě nějaká vzpomínka?

„Třeba když se udělal se Slavií titul a celkově hraní v O2 areně. Vzpomněl jsem si i na kabinu a spoluhráče. Člověk si rád zavzpomíná.“

A co třeba obrovská touha porazit Spartu? Máte podobně jako v sešívaném dresu i v brance Komety extra motivaci proti pražskému rivalovi?

„Myslím, že je to takový derby Čechy versus Morava. Rivalita je tedy pořád obrovská. Člověk se ani nemusí snažit a atmosféra ho do toho znovu dostane. Hrát před tolika lidmi je prostě paráda.“

Osobně stále cítíte velkou rivalitu vůči Spartě?

„Spíš jsem se soustředil, co tam mají za hráče. Úplně jsem si neříkal: ´Ty vado, to je Sparta. To prostě musíme.´ Prostě jsem chtěl pokračovat v nějakých výkonech, s týmem jsme chtěli potvrdit vítězství z minulých zápasů. Bral jsem to tedy hlavně z tohoto pohledu.“

Nynější odchytaný návrat do O2 areny byl výrazně lepší než před skoro osmi lety. Již jako brankář Komety jste vychytal výhru nad Pražany. Předpokládám, že jste si zápas užil, viďte?

„Byl vítězný, takže parádní. Měl jsem dost zákroků a docela jsem se zapotil. Pro nás rozhodně důležité vítězství. Opravdu krásný pocit.“ (usmívá se)

Takřka po celý zápas jste byli ve výhodě a vy osobně jste byl pořádně v zápřahu, když jste pochytal 35 střel z 37. Taková utkání má gólman zřejmě rád, že ano?

„Zdálo se mi, že jich bylo hodně. Navíc je známo, že v O2 areně je prostě vedro. Když k tomu ještě přijde tolik diváků, tak se to ještě znásobí. Snažil jsem se na to připravit. Už den před zápasem jsem se snažil zavodňovat, trošku víc pít, abych nebyl dehydratovaný a nedostával křeče. Chtěl jsem se připravit, ale teplo je tady neskutečný. Když se k tomu přidá kvalitní výkon soupeře, tak únava je cítit.“

Zřejmě velký nezvyk, když jste viděl někdejší slávistickou arénu v barvách Sparty, nebo ne?

„Už je to několik let. Jak jsem říkal, s Plzní jsem tu byl před rokem při krátkém angažmá. Tehdy jsem měl takový prvotní zvláštní pocit. Teď už jsem věděl, do čeho jdu.“

S parťákem Markem Čiliakem se zatím poctivě dělíte o místo v brance Komety. Vyhovuje vám systém nastavený trenéry?

„Jo, vždy se bavíme s trenérem gólmanů a řešíme nějaký plán. Takhle to je. Myslím si, že to není od věci, když se zápřah a počet odchytaných utkání rozprostře do dvou gólmanů. Aspoň bude každý ready.“

Ptám se, protože jste jinak zvyklý odchytat v sezoně mezi čtyřiceti až padesáti zápasy. Nyní v tandemu s Čiliakem může být startů znatelně méně.

„To je možný. Samozřejmě každý brankář chce chytat co největší porci zápasů, ale jsem tady hlavně, abych pomohl týmu. Domlouváme se s trenérem zápas od zápasu.“

Nevadí vám tedy zavedený systém?

„Ne, jsem hlavně rád, že to funguje.“

SESTŘIH: Sparta Praha - Kometa Brno 2:3. O2 arenu ovládla modrobílá radost Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:51. Konečný, 48:47. Jandus Hosté: 07:04. Horký, 29:42. Zbořil, 35:11. Koblížek Sestavy Domácí: Kořenář (J. Kovář) – Krejčík, Krutil, Jandus, Němeček, Polášek (A), Mikliš, Jurčina – D. Simon, Sobotka (A), Řepík (C) – E. Thorell, Horák, Tomášek – Forman, G. Thorell, Přibyl – Konečný, D. Vitouch, M. Vitouch. Hosté: Furch (Jekel) – Ďaloga, Ščotka, Kučeřík, Holland, Hrbas, Kundrátek (A), Gulaši (A) – Flek, Holík, Horký – Koblížek, Strömberg, Zaťovič (C) – Šalé, Sallinen, Kollár – Zbořil, Dufek, Kratochvíl. Rozhodčí Šír, Obadal – Frodl, Svoboda Stadion O2 arena

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE