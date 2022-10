Košťálek o velkém výkonu s Hradcem: Bavilo mě to, lidi zápasu dodali šmrnc

Jeho hokej nabízí slušnou esenci divokosti. Bavíte se. Zápas Pardubic s Hradcem byl přesně tím večírkem, kde Jan Košťálek urval jednu z hlavních rolí. Všude ho bylo plno. Obránce? Ano, tam střídání začíná. Ale otevřete mu dálnici a on nakopne motor. Na výhře 5:2 se podílel gólem a nahrávkou. „Rád se zapojím do hry útočení, když mám možnost, tak jedu,“ přibližoval pak trochu svůj hokej.

V hale přes 10 tisíc lidí, Pardubice i Hradec hrály ve skvělém tempu. Odnášíte si hodně silný zážitek?

„Super, přišla plná hala, před tou se hraje vždycky nejlíp. Diváci nás tlačili a hnali, chtěli od nás vidět góly, které jsme poslední dobou nedávali. Jsem rád, že se to roztrhlo. Sice jsme inkasovali první, ale vyrovnání nás nakoplo a my začaly taky něco proměňovat.“

Váš gól na 3:1, když jste si před Růžičkou počkal, až vám odkryje prostor, byla docela lahůdka. Můžete trochu přiblížit vaše nápady, které se v tu chvíli honily hlavou?

„Těch bylo. (usměje se) Naštěstí to skončilo v bráně, za což jsem hodně rád. Do takové šance se zase tak často nedostávám, že bych byl sám před gólmanem. Tím pádem mi hlava nějakou chvíli šrotovala, pak mě napadlo, ať to hodím nahoru. Nakonec dobrá volba.“

Do šancí jste se proti Hradci jako falešný útočník dostával ovšem docela dost. Tolik vás strhnul zápas?

„Spíš všechno vycházelo ze hry. Rád se zapojím do hry útočení, když mám možnost, tak jedu. Otvíraly se tam díry, kterými jsem mohl chodit, což mi sedělo. Proto jsem se objevoval vepředu tak často.“

Pardubice - Mountfield HK: Osamocený Košťálek si vychutnal hostujícího brankáře Růžičku, 3:1 Video se připravuje ...

Přitom se nezdálo, že by šlo o nějaké nezajištěné dobrodružství. Spoluhráči mají načtené, co přijde, tak automaticky zaskočí. Ideální stav?

„Kluci vědí, že když se pustím do útoku, někdo musí zpátky. Zvykli si, jak hraju.“

Pak i působí, že se hokejem vyloženě bavíte. Je to tak?

„Je, s Hradcem mě to bavilo hodně. Hrál se super zápas, když nastupujete před takovou kulisou, dodá všemu úplně jiný šmrnc.“

Je pak i vyloženě radost chodit na led za vaší první formací? I když se nachystáte, že vypálíte puk na teč, vždycky se do osy střely někdo nahrne.

„Je jedno, jestli je to první lajna, nebo druhá. Z tréninku jsme na sebe zvyklí, víme, co chceme dělat. Proti Hradci nám to párkrát klaplo.“

Po dohrávkách by vás mohla přeskočit ještě Olomouc. Ale teď končí první čtvrtina a aktuálně vedete tabulku. Vyvíjí se vše podle plánu?

„Myslím, že pořád máme co zlepšovat. Pořád tam jsou věci, které bychom měli zvedat, ale jo, jinak dopadla první čtvrtka dobře.“

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE