Hrůza ve slovenském fotbale: Mladý hráč (23) bojoval o život!

V noční můru se změnil fotbalový zápas na Slovensku. Během utkání 7. ligy, kdy se mezi sebou střetli Pohronský Ruskov a Žemberovce, musela hráče hostů Milana Mazúcha (23) odvézt sanitka. Důvod? Krvácení do mozku, které utrpěl při jednom ze soubojů! Všemu navíc musela přihlížet jeho snoubenka.

K nešťastnému okamžiku došlo ve druhém poločase, kdy se ve středu hřiště srazili hráči Milan Mazúch a Roderik Farkas. „Snažil jsem se vyhnout kontaktu, ale asi jsem ho nešťastně trefil chráničem na noze do hlavy," popsal Farkas, který poté dodal, že ho celý incident velmi mrzí. Pro Mazúcha měl střet dramatické následky. Konkrétně pro něj musela přijet záchranka. Když navíc dorazila, Mazúch už byl v bezvědomí!

„Záchranáři jej uvedli do umělého spánku. Do nemocnice byl fotbalista transportován v kritickém stavu,“ sdělila mluvčí záchranářů Alena Krčová. Po střetu původně nic nenasvědčovalo tomu, že by měl Mazúch krvácení do mozku. „Rozhodčí ani neodpískal faul, odešel na lavičku po svých, a nevypadal, že by byl zraněný,“ řekl předseda klubu domácích Roman Dávid.

Omdlel snoubence v náručí

Na lavičce to ale přišlo. Uběhlo několik minut, a Mazúch najednou omdlel. Navíc v náručí své snoubenky Natálie (21). „Milan mi odpadl v náručí. Hned jsme volali sanitku,“ popsala Natálie chvíle hrůzy.

Primář neurochirurgického oddílu FNsP Nové Zámky Martin Melišek ale naštěstí prozradil, že už začal komunikovat. „Po CT vyšetření se zjistilo akutní krvácení. Urgentně jsme ho operovali, a bylo štěstí, že se poměrně rychle dostal k nám,“ informoval primář Melišek. „Je víceméně při smyslech, komunikuje. Zatím působí zpomaleně, ale to je v tomto případě normální. Zatím je mimo ohrožení života,“ uklidnil na závěr.