Plzeň v milánském chrámu. Hubníka odháněli od lavičky, Bílek trefoval

Inter v předposledním zápase skupiny Ligy mistrů potřebuje tři body – pokud domácí favorit sundá plzeňskou Viktorii, oslaví postup do jarních vyřazovacích bojů. To odmítá připustit Barcelona, která před domácím duelem s Bayernem ztrácí na druhé místo ve skupině tři body. „Dostali jsme spousty zpráv od fanoušků Barcelony i Interu. Také my zůstáváme ve hře o postup do Evropské ligy, zbývá šest bodů,“ culil se před odletem do Milána plzeňský asistent Pavel Horváth.

V úterý podvečer si plzeňská výprava otestovala trávník slavného stadionu. Na San Siru se ve středu čeká vyprodaná aréna, téměř osmdesátitisícový kotel požene domácí celek za třemi body. Hráči Viktorie sbírají zkušenosti už ve třetím evropském chrámu – po Camp Nou a Allianz Areně si zahrají na dalším ohromném stánku, který pojme více jak sedmdesát tisíc diváků.

Na úterním tréninku byly ještě tribuny prázdné, prvních patnáct minut sledovali pouze akreditovaní novináři. O to víc vynikla velikost betonového kolosu, jehož základy vznikly už v roce 1926, tedy téměř před sto lety. V roce 1989 prošel stadion rozšířením a další rekonstrukcí u příležitosti světového šampionátu v Itálii v roce 1990.

Ikonické jsou mohutné kulaté sloupy, které vynikají už zdálky při příjezdu ke stadionu. San Siro tvoří domov pro oba milánské rivaly. V plánu je brzké zboření jedné z dominant Milána. V následujících letech má místo dosluhujícího stánku, který stále splňuje nejpřísnější kritéria UEFA pro pořádání největších mezinárodních i pohárových zápasů, vzniknout moderní aréna. Aktuálně se řeší finální podoba a také způsob financování nákladné stavby.

„Stadion je skvělý, jeden z nejtradičnějších v Evropě,“ ocenil Horváth. Zavzpomínal i na zápas Viktorie před jedenácti lety. „Vybavuje se mi jedna má šance, na ni nezapomenu do konce života,“ přiznal tehdejší lídr na hřišti. V premiérové účasti v Lize mistrů vedl tým do utkání proti milánskému AC na San Siru jako kapitán, Plzeň prohrála 0:2. Penaltu proměnil Zlatan Ibrahimovic, druhou trefu zajistil Antonio Cassano.

Zpět do aktuálního dění. Horváth s Michalem Bílkam a asistentem Markem Bakošem si na začátku tréninku s chutí zastříleli z půlky hřiště, tradičně se snažili trefit brankovou konstrukci. Přesní byli Horváth i Bílek, někdejší vynikající fotbalisté s vytříbenou technikou.

Otevřenou část přípravy sledoval u hřiště i někdejší plzeňský kapitán Roman Hubník. Do Milána přiletěl v roli reportéra, po letním ukončení profesionální kariéry poznává fotbal i z jiné stránky. Plzeňská ikona narazila na nesmlouvavost místních pořadatelů. Když přišel pozdravit bývalé parťáky k lavičce, kde seděli majitel klubu Adolf Šádek a zranění Kopic, Kliment a Sýkora, jeden z mužů v oranžových vestách mu ukázal, že dle akreditace do území u střídaček nesmí. „Zvykám si, no,“ usmíval se Hubník.

Před odletem z Prahy promluvil i pro deník Sport a Deník. „Bylo horší, když jsem hrál zápasy, na to se člověk musí hodně soustředit. Hráč nejede na výlet. Kluci musí mít v hlavách zápas, ještě je po příletu čeká trénink. Potřebují se vyladit a pořádně nachystat na utkání,“ prohlásil někdejší výborný stoper.