Hráče Arsenalu pobodali v Miláně! Při útoku jeden mrtvý a pět zraněných

Naprostá hrůza! Obránce Arsenalu Pablo Mari, který hostuje v italské Monze, se stal obětí brutálního útoku. V milánském supermarketu ho před rodinou pobodal šílený útočník. Jeden člověk jeho běsnění nepřežil, dalších pět, včetně fotbalisty, je zraněných.

K útoku došlo ve čtvrtek kolem půl sedmé večer v nákupním centru v Assagu na předměstí Milána. Podle britského serveru Daily Mail, bylo pět lidí zraněno, z toho tři skončili ve vážném stavu v nemocnici. Jeden člověk, kterým má být prodavač, zemřel.

Útočník se léčil s psychickými problémy

Policie zatím čin nevyšetřuje jako terorismus. Pachatelem je šestačtyřicetiletý Ital. Podle svědků sebral jeden z nožů vystavených v regálu a začal náhodně bodat lidi kolem sebe. S jeho zadržením podle webu Il Riformista pomohli ostatní zákazníci, kteří jej pak předali do rukou policie.

Agentura AdnKronos také uvedla, že pachatel pravděpodobně trpěl duševní poruchou. V minulosti prý problémy se zákony neměl, nicméně se rok léčil s těžkými depresemi.

Mezi zraněnými je i španělský hráč Arsenalu Pablo Mari, který v současnosti hraje na hostování za Monzu. Podle agentury ANSA je při vědomí, do nemocnice byl transportován vrtulníkem. Celé události navíc byla přítomna fotbalistova rodina, včetně malého syna.

Partnerka viděla umírat muže v tratolišti krve

Mariho otec pak španělské rozhlasové stanici Cadena Cope uvedl, že ho o napadení zhruba v osm večer informovala hráčova partnerka Veronika. Nebyla ale schopná vysvětlit, co se stalo: „Řekla nám jen, že ho vezou do nemocnice, a nic více. Poté, co řekla, ať nevoláme Pablovi, že je u ní a že se cítí dobře, to všechno byl šok.“

Fotbalistova partnerka prý také popsala, že před sebou viděla někoho umírat v krvavé louži. Po hrůzném zážitku u ní tak nejspíš stále převládal šok.

„Právě jsem to zjistil. Vím jen, že Edu byl v kontaktu se svojí rodinou a měl by být v nemocnici, ale zdá se v pořádku. Doufám, že je v pořádku," informoval trenér Arsenalu Mikel Arteta.

Úlevu fanouškům pak přinesl výkonný šéf Monzy Adriano Galliani. „Pablo Marí má poměrně hlubokou ránu na zádech, která naštěstí nedošla k jeho životně důležitým orgánům, jako jsou plíce. Jeho život není ohrožen, měl by se rychle zotavit,“ řekl pro Sky Italy.