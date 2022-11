Nezvěstný skokan na lyžích Hájek: Je mezi živými?

Antonín Hájek (35) patřil mezi největší české naděje a později mladé talenty dokonce i koučoval. Ještě na ZOH v Pekingu na své svěřence dohlížel, teď je ale nejspíš rekordman v letech v pořádném maléru. Už měsíc po něm pátrá policie, která by uvítala i případné informace vedoucí k jeho vypátrání. Mezitím se začaly objevovat děsivé spekulace...

Policisté začali Antonína Hájka hledat už 2. října. Podle všeho by se měl nacházet v Malajsii. „Pátrání po pohřešované osobě aktuálně stále probíhá. Informaci o pohřešování osoby jsme přijali od rodiny. Muž o sobě do dnešního dne nepodal žádnou zprávu. Přijmeme jakékoliv informace, které by vedly k jeho případnému vypátrání,“ řekla Blesku policejní mluvčí Adéla Fialová.

Rodina k Hájkově zmizení mlčí, známí a kamarádi nic netuší a obavy rostou. Sportovním zákulisím se dokonce šíří zprávy, že někdejší skokan a trenér v Asii zemřel. Ministerstvo zahraničních věcí nicméně tenhle scénář nepotvrdilo.

„Náš zastupitelský úřad v Kuala Lumpuru v tuto chvíli řeší případ pohřešovaného českého občana v oblasti malajsijského ostrova Langkawi. Vzhledem k tomu, že vyšetřování stále probíhá, nebudeme sdělovat další podrobnosti,“ vzkázala Mariana Wernerová z tiskového oddělení ministerstva.