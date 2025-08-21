Jankto končí kariéru. Bývalého reprezentanta dál nepustí zranění, chce se věnovat synovi
Český fotbalista Jakub Jankto kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům s kotníkem ukončuje profesionální kariéru. Bývalý hráč Sparty se tak rozhodl i vzhledem ke svému synovi, kterému se chce plně věnovat. Začal už dokonce pracovat jako asistent trenéra kategorie U7 v Dukle. Konec oznámil na sociální síti Instagram.
„Dostal jsem mnoho zpráv, jestli pokračuju ve fotbalové kariéře. Bohužel ne. Důvod je prostý. Utrpěl jsem velmi vážné zranění (kompletně zničené vazy v kotníku), které jsem se snažil celý rok překonat,“ napsal Jakub Jankto. „Klíčový bod je ale mé dítě, se kterým jsem se nemohl více vídat. Tuhle situaci jsem chtěl změnit, protože rodinu máme jen jednu a chtěl jsem být blíž k synovi v Praze,“ dodal.
Jankto, jenž si v uplynulém ročníku i vinou zdravotních problémů nepřipsal ani jeden soutěžní start, se nyní rozhodl přestěhovat do české metropole. Na svém instagramu rovněž naznačil, že se nyní bude věnovat práci s dětmi jako asistent trenéra kategorie U7 v pražské Dukle.
Odchovanec Slavie Jankto v minulosti hrával v Itálii vedle Cagliari také za Udine, Ascoli a Sampdorii Janov. Ve Španělsku působil v Getafe, odkud v sezoně 2022/23 hostoval ve Spartě. Během angažmá na Letné se jako jeden z prvních profesionálních fotbalistů otevřeně přihlásil k homosexuální orientaci.
V české reprezentaci má Jankto na kontě 45 startů a čtyři branky. Naposledy nastoupil za národní celek před třemi lety.