Setkání Procházky se sumó nadchlo i Japonsko. Poklona, smekl samuraj

To, co se podařilo Pavlu Bojarovi, je až k nevíře. Čtrnáct let žil v Japonsku jako sumó bojovník. Za tu dobu se dokázal dostat do nejvyšší ligy a jeho válečná přezdívka „Vznešená hora“ je dodnes ve východní Asii pojmem. Bez přehánění.

Český kluk, který musel skončit s judem kvůli nezvladatelné povaze, se v národním japonském sportu dostal tak vysoko, že se stal doslova celebritou. „Nemohl jsem jít třeba normálně s rodinou do Disneylandu. Protože mě tam lidé zastavovali a fotili se se mnou. Byl jsem hned další atrakcí,“ vzpomíná Bojar s pousmáním.

Před osmi lety se ale v tichosti vrátil do rodné země a jeho veliký příběh je připomínán jen vzácně. Další významný český bojovník jej však zná a velmi uznává. Jiří Procházka se proto chtěl s nejslavnějším českým sumó zápasníkem už dlouho setkat. A konečně to povinnosti obou dovolily.

„Je nádherný, že máme českou stopu v sumó na takové úrovni. Nic víc než poklona,“ řekl český samuraj v rozhovoru pro iSport.cz a uznale sepjal ruce.

„Naše sporty jsou hrozně rozdílné. Jirkovo vystupování se mi ale velmi líbí, vypadá rozumně,“ uznal Bojar, který se jinak netají tím, že MMA příliš nesleduje.

Oba pak zavzpomínali na Japonsko. „Oni jsou takoví, že člověk musí předvést respekt, a pak ho taky respektují. Tomu předcházely především sportovní výkony. Oni pozorují i to, jak se člověk chová během samotného výkonu,“ vysvětlil Procházka. „Pozorují to, a buď je to podle jejich norem a je člověk oblíbený, nebo ne.“

I proto se stal Bojar v Asii tak populárním. Byl cizincem, který nejen že se dokázal probojovat z druhé nejvyšší skupiny do první běhen jediného turnaje, což v tisícileté historii dokázali jen tři lidé, ale navíc dodržoval pravidla, řád.

Jednou se však zviditelnil i díky bulvárním článkům. A to když vyšlo najevo, že má nemanželské dítě. I na to v interview zavzpomínal. „To bylo hodně špatný,“ přiznal Bojar. „Přemýšlel jsem, že ukončím kariéru kvůli udržení tváře stáje. Šéf mi ale pak řekl, že vůči lidem, kteří mě doteď podporovali, mám povinnost vítězit dál.“

Později se ale tlak médií přesunul právě na šéfa, protože se začalo poukazovat na jeho nevybíravé praktiky vůči bojovníkům, k nimž byl velmi přísný. Některé dokonce šikanoval. „Měl jsem pak veliké problémy s jeho manželkou, která mi dávala za vinu, když umřel,“ rozvyprávěl se sumó bojovník, který během své kariéry nikdy nepřekročil váhu sta kil. V současnosti Bojar dělá civilní práci a se svou japonskou manželkou vychovává v Česku tři dcery.

Při setkání s Jiřím Procházkou došlo i na krátký trénink a lehčí sparing podle pravidel suma. A bojovník z Moravy byl ze zážitku nadšený. Den poté dal proto příspěvek na sociální sítě, kde znovu vysekl Bojarovi poklonu. „Sám jsem si tuhle disciplínu vyzkoušel a masakr, jak tenhle chlap (96kg) dokázal zametat se soupeři v kategorii, kde průměrná váha v té době byla 160 kg,“ napsal gladiátor. Příspěvku si už všimla i japonská média.